TBMM'den 'ötenazi' talebine ret
TBMM dilekçe komisyonu, bir vatandaşın ötenazi talebine ilişkin talebine cevap verdi.
|26 Nisan 2019 08:16
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Isparta'da yaşayan C.E. isimlik vatandaş, kendisine ötenazi hakkının verilmesini veya vatandaşlıktan çıkarılmasını TBMM'den talep etti.
TBMM kendisine gönderdiği cevapta, ötenazinin yasak olduğunu hatırlatarak 'tıbbi gerekliliğinden bahisle veya her ne suretle olursa olsun hayat hakkından vazgeçilemez, kendisinin veya başkasının da olsa kimsenin hayatına son verilemez' dedi.
İlgilinin vatandaşlıktan çıkarılması şeklindeki talebine ilişkin ise, 'konunun valilikler ve valilikler bünyesinde bulunan nüfus idarelerinin yetki ve sorumluluğnuda olduğundan, ilgili yerlere başvurması gerektiği belirtildi.
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