Vergide mükellef dostu yapı kuracağız

ADİL VERGİLENDİRME

Bakan Albayrak 10 Nisan'da Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki yapısal reform adımlarını açıklamıştı. Paketle, yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesi sağlanacak ve enflasyona etkisi en az olacak bazı adımlar atılacak. İstisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi kademeli olarak düşecek.

Beyannameyi yaygınlaştırarak dolaylı vergiler azaltılıp, dolaysız vergiler artırılarak verginin daha tabana yayılması sağlanacak. Kayıt dışı ile mücadele edilecek. Mükellef Hakları İcra Kurulu kurulacak, beyannamelerle ilgili yazılı destek devreye alınacak.