Vergide mükellef dostu yapı kuracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Gelir İdaresi Başkanlığı ve bünyesindeki vergi dairesi başkanlarıyla toplantı yaptı. Sosyal medya hesabından toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, başkanlarla yeni dönem vergi politikalarını ve yapılacak reformu konuştuklarını belirterek, "Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" açıklamasını yaptı
|26 Nisan 2019 08:48
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ADİL VERGİLENDİRME
Bakan Albayrak 10 Nisan'da Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki yapısal reform adımlarını açıklamıştı. Paketle, yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesi sağlanacak ve enflasyona etkisi en az olacak bazı adımlar atılacak. İstisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi kademeli olarak düşecek.
Beyannameyi yaygınlaştırarak dolaylı vergiler azaltılıp, dolaysız vergiler artırılarak verginin daha tabana yayılması sağlanacak. Kayıt dışı ile mücadele edilecek. Mükellef Hakları İcra Kurulu kurulacak, beyannamelerle ilgili yazılı destek devreye alınacak.
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