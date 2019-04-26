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Hayat kurtaran 5 biyogirişime ilaç gibi destek

Hızlı DNA analizinden kan pıhtılaşma süresi ölçümüne, kanser tedavisinden migren atağı engellenmesine kadar 5 biyogirişim, BIO Startup Programı finalisti oldu. Girişimler, ABD'deki etkinlikte Türkiye'yi temsil edecek
 26 Nisan 2019 08:50
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Hayat kurtaran 5 biyogirişime ilaç gibi destek

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından desteklenen, ReDis Innovation'ın üstlendiği ve bu yıl 65 biyogirişimcinin başvurduğu dördüncü BIO Startup Program'da 5 finalist belli oldu. Kanser tedavisinden erken teşhise, yapay zeka ile çok kısa sürede DNA analizinden kan pıhtılaşma süresi ölçümüne pek soruna çözüm üreten girişimler kendilerini uluslararası arenada kanıtlama fırsatı yakalayacak. Demo Day'de sunumlarını yapan biyogirişimciler arasından jüri tarafından seçilen beş biyogirişimci, 1-6 Haziran tarihleri arasında Philadelphia'da düzenlenecek BIO Entrepreneurship Bootcamp ve BIO Convention'a katılma hakkına sahip oldu.

ABD'DE DESTEK ARAYACAKLAR

BIO Startup Program'ın son aşamasını, Philadelphia'da dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu olan BIO Convention'a ve Convention kapsamındaki BIO Entrepreneurship Boot Camp'e katılım oluşturuyor. Seçilen biyogirişimciler ABD programı süresince yatırımcılar, küresel şirketler, inkübasyon merkezleri gibi uluslararası ekosistemin farklı aktörleri ile bir araya gelecek. ReDis Innovation kurucusu Selin Arslanhan, "Seçilen biyogirişimcilerimiz, kendileri gibi startuplarla bir araya gelip tecrübelerini paylaşmanın yanı sıra alanında uzman profesyonellerle temas etme fırsatı yakalayacak; yatırımcılarla, kurumsal şirketlerle, müşteri potansiyeli olan aktörlerle görüşebilecek" dedi.

TÜRK TELEKOM SAĞLIK

Yapılan araştırmalar uzaktan sağlık hizmetleri kullanımının, özellikle görüntülü doktor görüşme hizmetlerinin dünya genelinde hızla yayıldığını gösterirken her geçen gün sağlık konusunda çok çeşitli uygulamalar ve dijital cihazlar hayatımıza girmeye başladı. Türk Telekom'un desteklediği ve geliştirilmesi için katkı sağladığı online sağlık uygulamaları da dikkat çekiyor.

VacciZone Biotech

KANSERE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

DÖRT uluslararası bölgede patent sahibi startup şirketi VacciZone Biotech, milli ve yerli anti-kanser immün tedavi yöntemi geliştiriyor. Projenin geliştiricilerinden Prof. Dr. Nesrin Özören, BIO Startup Program'la ilgili şunları söyledi: "VacciZone Biotech olarak Bio Startup Program'a kabul edilmemiz bizim için büyük bir şans oldu. ABD programıyla Türkiye'de master öğrencileriyle geliştirdiğimiz projeyi uygulamaya giden yolda adımları hızlandırmayı ümit ediyoruz." VacciZone Genel Müdürü Dr. İbrahim Gökçe Yayla ise, "Kansere karşı ilaç geliştirme projesi üzerinde çalışıyoruz. Son yıllarda kanser tedavisinde bir devrim yaratan İmmünoterapi, bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçirip, vücudun kendi hücrelerinin kanserli hücreleri temizlemesini sağlıyor" dedi.

Vagustim

MİGREN ATAKLARINI ENGELLIYOR

FINALE kalan bir diğer girişim Vagustim ise özellikle migren ataklarına karşı özel çözümle dikkat çekti. Geliştirdikleri cihazla kulaktaki vagus sinirini elektriksel olarak noninvazif bir şekilde uyarıyor ve otonom sinir sistemini düzenleyerek migren ataklarının oluşmasını engelliyor. Şirketin Kurucu Ortağı Ali Can Erk, programı şöyle özetledi: "BIO Convention ve uluslararası iş birlikleri için heyecanlıyız. Bu süreç, FDA süreçlerine başlamamız için çok iyi bir fırsat olacak."

Pera Labs

YAPAY ZEKA ILE DNA ANALIZI

YAPAY zeka kullanarak sperm hücresine zarar vermeden, sağlıklı sperm hücrelerini seçip, 10 gün süren DNA analizini yaklaşık 1.5 saate indiren Pera Labs, büyük bir başarıya imza attı. Firma, görüntü işleme algoritmaları ve derin öğrenme modelleri ile DNA kalite analizini daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Pera Labs'in Kurucusu Burak Özkösem 5 finalistten biri olmaları hakkında, "Yatırımcılarla ve potansiyel ortaklarla tanışacak olmak çok heyecan verici" yorumunu yaptı.

Tarabios

KAN PIHTILAŞMA SÜRESİNİ ÖLÇÜYOR

KAN pıhtılaşma süresi ölçüm platformu geliştiren Tarabios girişimi de veri işleme konusunda farklı bir çözüm geliştiriyor. İş geliştirme faaliyetlerini yürüten Hasan Ürey, ürünlerinin ilaç geliştirme ve hasta takibinde de kullanıldığı için ilk hedeflerinin ilaç firmalarıyla stratejik işbirlikleri yapmak olduğunu belirtti. Tarabios Ar-Ge Koordinatörü Gökhan Sağlam ise "Projemiz ivme kazandı, gerçek kan datasıyla ölçüm yapıldı ve sonuçlar çok başarılı. Ürünü piyasaya hazırlamak ve geliştirmek için de yatırım ve know-how arayışı içindeyiz" dedi.

ELAA Teknoloji

AKCIĞER KANSERINE ERKEN TEŞHİS

AKCIĞER kanserine erken teşhis amacıyla 3 Boyutlu Akciğer Navigasyon Sistemi için bir algoritma geliştirildi. ELAA Teknoloji, bronkoskopi cihazlarına doktoru yönlendirecek bir algoritma ekleyerek ulaşılmak istenen noktaya ve bu noktadan da yüzde doksan sekiz başarı oranıyla biyopsi alınmasını sağlıyor. Kurucu ortak Doç. Dr. Tunç Laçin, "Ortaklıklar kurabileceğimizi görmek heyecan verici" dedi.

Timur Sert
Sabah
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