1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına operasyon

Ruhsat, plaka, sigorta ve muayene belgelerinde sahtecilik yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı
 26 Nisan 2019 09:06
Yazdır
Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına operasyon

Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına eş zamanlı düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında çalışma başlattı.

Bazı nakliye firmalarının, ruhsat, plaka, sigorta ve muayene belgelerinin sahtelerini ürettikleri araçları trafikte kullandıklarını ve bunları birçok şirkete kiralama usulüyle devrettiklerini belirleyen polis, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin'de faaliyet gösteren 5 şirket ve 2 tır garajı ile Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 5 şirket ve 2 tır garajının da arasında yer aldığı çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 sahte araç plakası, 34 sahte araç muayene belgesi, 9 bilgisayar ve 3 hard disk ele geçirildi.

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı
26 Nisan 2019 17:02		 Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
26 Nisan 2019 16:27
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
26 Nisan 2019 16:07		 Küçükçekmece'deki sapık tutuklandı
26 Nisan 2019 14:11
Rüşvet operasyonunda 4 İKM'ye gözaltı
26 Nisan 2019 14:00		 Rabia Naz dosyasına Mahkeme'den erişim yasağı
26 Nisan 2019 13:51
Emekli polis memuru kazada öldü
26 Nisan 2019 13:44		 Mahkeme istinat duvarının müteahhidini tutukladı
26 Nisan 2019 12:22
Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı
26 Nisan 2019 12:11		 Mahkeme, tüketiciye yüzde 120 faiz uygulayan bankayı haklı buldu
26 Nisan 2019 11:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi
16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı16:14 - O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak16:09 - HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı16:07 - 155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Jürgen Todenhöfer 1
Huzura doğru yürümek 4
idal 8
bebiş 3
Game of Thrones 1
iç rahatlığı 1
kadına bayan diyen yazar 4
ilk iş 3
sözlük yazarı olmak 1
güvenilen dağlara kar yağması 4
SON İLANLAR
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam