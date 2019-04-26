Irak'ı Türkler imar edecek

Dünyada Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşen Türk müteahhitler, terör örgütü DEAŞ'la savaşta büyük bir yıkımla yüz yüze kalan Irak'ın yeniden imarı için hazırlanıyor. Bu amaçla Türk müteahhitler Bağdat'a çıkarma yaparak önemli işbirliği anlaşmalarına imza attı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Türk müteahhitler, 90 milyar doları bulan yeniden imar çalışmalarından pay alacak. Türk müteahhitler terör nedeniyle bir süre ara verdiği Irak'ta bugüne kadar 26 milyar dolarlık iş yapmıştı. Türk şirketlerin tüm dünyada bugüne kadar yaptığı iş tutarı ise 380 milyar doları buluyor.

İMZALAR ATILDI

Bu rakamın Irak'ın yeniden imarı sırasında artırılması planlanıyor. Bu amaçla Türkiye Müteahhitler Birliği, Ticaret Bakanlığı'nın başkanlığında ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Irak'a dün bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında Türkiye ile Irak kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren 'Irak'ın Yeniden İmarı için Türkiye-Irak İnşaat Forumu' da düzenlendi. Bağdat'ta açılışını Irak Ticaret Bakanı Mohammed Al-Ani'nin yaptığı forum kapsamında, Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Irak Müteahhitler Federasyonu (ICF) ile önemli bir işbirliği mutabakat zaptına imza attı.

TMB ve ICF üyesi firmaların işbirliğini daha ileriye taşıyacak mutabakat zaptı, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve Irak Müteahhitler Federasyonu Başkanı Ali F. Sanafee tarafından imzalandı. Toplantıda konuşan Irak Ticaret Bakanı Mohammed Al-Ani "Irak'ta güvenlik tesis edildi. Ülkemizin yeniden imarı için Türk müteahhitlerini ve firmalarını bekliyoruz" dedi. Irak'ın terör örgütü DEAŞ'e karşı verdiği mücadeleyi tamamlaması sonrası kurtarılan bölgelerin yeniden imar sürecine girdiğini ifade eden Ani "Türk firmaları ve Türk iş adamlarının Irak'ın yeniden imarı konusunda önemli roller üstlenmesini diliyoruz. İskan ve imar ile tarım, yol ve köprü yapımı alanlarında da Türkiye'den yararlanmalıyız" diye konuştu. Haşim el-Ani Türkiye ile Irak arasında yeni sınır kapısının yakında açılacağını da belirtti.

IRAK 4'ÜNCÜ PAZAR

Irak'ta olumlu bir dönemin başlangıcının sinyallerini görmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden TMB Başkanı Mithat Yenigün ise "İmzaladığımız mutabakat zaptının, sektörümüzde iki ülke arasındaki mevcut ortaklığa güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" diye konuştu. Yenigün "Irak, bugüne kadar 25.7 milyar dolar tutarında proje ile müteahhitlerimizin Ortadoğu'da birinci, dünya genelinde dördüncü sırada en fazla iş üstlendiği ülkedir" diye konuştu.

Bağdat'tak itoplantıya Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani katıldı. Toplantının ardından işbirlyiği anlaşması imzalandı.

Altyapıya 88 milyar dolar

Irak'ta yürütülen başlıca altyapı yatırımları; su temini projeleri, atık su arıtma tesisi, elektrik santrali, hastane, okul ve konut inşaatı, kara yolu, hava yolu, köprü ve liman inşaatı alanlarında yoğunlaşıyor. Irak'ın yeniden yapılandırılması kapsamında planlanan bu projelerin tutarı 88 milyar doları buluyor. Irak yeniden imar faaliyetleri için bugüne kadar 30 milyar dolarlık dış destek sözü almıştı. Bu destek içinde Türkiye'nin sağlayacağı kredi kolaylığı ise 5 milyar dolar düzeyinde. Türk müteahhitlerin en son 2017 yılında 1 milyar 35 milyon dolarlık proje üstlerdiği Irak'ta bugüne Türkler 26 milyar dolarlık inşaat yaptı. Bu ülkeyle geçen yıl gerçekleşen toplam ticaret hacmi ise 13 milyar dolar düzeyinde.

100 Türk şirketi fuara gidiyor

Türkiye'nin en çok inşaat malzemesi sattığı Irak'ta Türk şirketler 26-29 Haziran tarihleri arasında 'Irak Yeniden Yapılandırma Fuarı' düzenleyecek. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, So Fuar tarafından düzenlenecek fuara 100 Türk şirketi katılacak. Türkiye'den Irak'a yapılan inşaat malzemeleri ihracatı son 5 yıl verilerine göre yılda ortalama 1 milyar 927 milyon dolara ulaştı ve Türkiye'nin inşaat sektöründe 1. numaralı ihracat pazarı yine Irak oldu. Nüfusu 38 milyonu aşan ve Orta Doğu'nun en hızlı nüfus artış hızına sahip ülkesi Irak'ta son 5 yıl verilerine göre inşaat sektörü ortalama yüzde 9 büyüdü ve Orta Doğu'da inşaat sektöründe en hızlı büyüyen 2. pazar konumuna geldi.