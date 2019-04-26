Mavi Balina kurbanının arkadaşları: Bağımlısı olmayız sandık, yanılmışız
|26 Nisan 2019 09:21
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Van Tuşba'da 2 Nisan'da Mavi Balina'dan etkilenerek Akköprü Kayalıkları'ndan atlayan ortaokul öğrencisi Sevda E.'nin (14) ölüme nasıl sürüklendiğini arkadaşları anlattı. Olay günü polislerce kurtarılan Sevda E.'nin aynı yaştaki yeğeni Suna E. ile sınıf arkadaşları Berfin M. ve Gülcan A.'nın psikolog eşliğindeki ifadelerine Akşam ulaştı. 'Bağımlısı olacak kadar aptal değiliz' diyerek şubat ayında oyuna başladıklarını söyleyen Suna E. şöyle konuştu: "Sevda ile oyuna başlama amacımız babasının ölümünün ardından ölüm sonrası hayatı çok merak etmemizdi. Oyunun bizi bağımlısı haline getiremeyeceğini, bir yerden sonra duracağımızı sanıyorduk. Çok yanılmışız."
KOLUMDAKİ 'F57' YAZISINDAN TANIDI
İlk görevim olarak koluna F57 yazdığını, bunu fark eden bir arkadaşının Mavi Balina oynadığını anlayarak kendisini öğretmene şikayet ettiğini söyleyen Suna E., "Ailem okula çağrıldı, bilgi verildi. Oynamayı bıraktım ama Sevda beni yeniden ikna etti. İlk başta ölümü merak ediyordum, sonra korktum. Bunu kızar diye Sevda'ya söyleyemedim" diye konuştu.
ÖLÜM GÜNÜNÜ DÖVMESİNE SAKLAMIŞ
Sevda ve Suna'nın kolunda '02.04.2019' ve 'kalp' resimli dövme olduğunu söyleyen Berfin M., "Bunun anlamı ölüm günüydü" dedi.
BAKKALDAN POLİSİ ARADIK
Öğretmenlerinin kendilerini Mavi Balina'ya karşı uyardığını ancak 'bir şey olmaz' diyerek oynamaya devam ettiklerini belirten Gülcan A. "Sonunda oyun bizi içine çekti" dedi. Toplu intihara karar verdiklerini söyleyen Gülcan A., 2 Nisan'da okul çıkışı yaşananları şöyle anlattı: "Suna, Sevda ve Berfin'le kayalıklara giderken intihardan vazgeçtim. Berfin de amacının bizi engellemek olduğunu söyledi. Bahaneyle bakkala girip bir kadının telefonundan polisi aradık. Geri dönüp baktığımda Sevda ile Suna yoktu. Koşarak kayalıklara gittik. Sevda'nın yolunu kestim. 'Ben de atlarım' deyince 'hadi gel' dedi."
ETEĞİNDEN TUTTUM, ATLADI
Sevda'yı intihardan vazgeçirmek için çok çabaladıklarını söyleyen Berfin M., "Birkaç kez atlamaya çalıştı. Eteğinden tuttum ancak çok kararlıydı. Yardım istemek için aşağı indik. Bu sırada Sevda atladı" diye konuştu.
AİLELER BUNLARA DİKKAT
Mavi Balina'nın bir oyun değil, ölüm emirleri olduğunu söyleyen uzmanlar, aileler için şu uyarıları yaptı:
- İnternet kullanımı takibe alınsın.
- Uzun süreli internet kullanımı yasaklansın.
- Güvenli internet tercih edilmeli.
- Çocuklarındaki ani değişikliklere davranış değişiklikleri takip edilmeli.
- Çocuklarla zaman geçirerek bu tür oyunlardan uzak tutulmaları sağlansın.
- Çocuğun kendisine zarar verici davranışlarda bulunması ve kişilik değişikliği hissedilmesi durumunda psikiyatriste başvurulmalı.
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