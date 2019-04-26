Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı
|26 Nisan 2019 09:22
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İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun, özel yer hizmetleri şirketi görevlisine hakaret ettiği görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Alınan bilgiye göre, dün saat 17.10'da İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçak, rötar yaptı.
Terminalde sefer saatini bekleyen bazı yolcular, havalimanında bilet işlemlerini yapan görevlilere rötardan dolayı tepki gösterdi.
Uçağın kalkışını bekleyen yolcular arasında yer alan F.E, Çelebi yer hizmetleri şirketi personeli T.S'ye hakaret etmeye başladı.
Kadın yolcu F.E'nin hakaretlerini bir süre daha sürdürmesi nedeniyle diğer yolcular bu duruma tepki gösterdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Yaklaşık 20 dakika gecikme yaşanan tarifeli uçak, yolcularıyla saat 17.30'da Bodrum'a hareket etti.
Bir yolcu da tartışma anını görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medyada, hakarete uğrayan havalimanı çalışanına destek mesajları yağdı.
Çelebi yer hizmetleri şirketinden yapılan açıklamada, yaşanan tartışma nedeniyle hakarete uğrayan çalışanın her zaman yanında olunacağı belirtilerek, sürecin yakından takip edildiği bildirildi.
Atlaglobal'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "25.04.2019 tarihli 'İST-BJV KK 42' seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.
F.E'nin çalıştığı kurum olarak ifade edilen Pro İletişim'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da "F.E, şirketimizde kısa bir süre çalışmış olup, yaklaşık 1 sene önce de ayrılmıştır." denildi.
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