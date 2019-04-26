MSB: PKK'nın mühimmat depoları imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi
|26 Nisan 2019 09:38
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