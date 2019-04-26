Saadet Partisine yeni genel merkez binası bulundu
Kazım Karabekir Caddesi yakınlarındaki binaya, eylül sonu taşınılması planlanıyor
|26 Nisan 2019 10:40
|Yazdır
Saadet Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya, eylül sonunda taşınılması planlanıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, parti yetkilileri, geçici süreliğine Balgat'taki eğitim merkezini kullanan Saadet Partisi için yeni genel merkez binası buldu.
Kazım Karabekir Caddesi yakınlarındaki 3 katlı yeni bina için 5 aylık ödeme planı üzerinden sözleşme yapan parti yetkililerinin, yeni genel merkeze eylül sonunda taşınmayı planladıkları öğrenildi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak
26 Nisan 2019 17:09
|Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
26 Nisan 2019 16:55
|'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
26 Nisan 2019 16:52
|İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
26 Nisan 2019 16:33
|Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
26 Nisan 2019 16:21
|Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4 bin 910 üye istifa ettirildi
26 Nisan 2019 16:02
|AK Parti, 3 günlük kampa giriyor
26 Nisan 2019 15:48
|CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor
26 Nisan 2019 15:37
|Dışişlerinden Suriye toplantısına ilişkin açıklama
26 Nisan 2019 15:31
|YSK, İstanbul'da 5 bin 515 kişiyi daha soruşturacak
26 Nisan 2019 15:16