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Rekabet Kurumu'ndan e-ticarette rekabet ve regülasyon sempozyumu

Rekabet Kurumunun bu yıl 22'ncisini düzenleyeceği Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumunun bu yılki teması "e-ticarette rekabet ve regülasyon" olarak belirlendi.
 26 Nisan 2019 10:41
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Rekabet Kurumu'ndan e-ticarette rekabet ve regülasyon sempozyumu

Sempozyum 29 Nisan Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Rektörlük Binasında gerçekleştirilecek.

Söz konusu sempozyumda, rekabet savunuculuğu faaliyetleri kapsamında konunun tartışılması ve paydaşların bir araya gelmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın katılması beklenen sempozyumun açılış konuşmalarını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak yapacak.

Sempozyumun, "e-Ticarette Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulamaları" başlıklı oturumunda e-ticaret faaliyetlerinin rekabet hukuku açısından gündeme getirdiği konular, olası rekabet sorunlarına karşı kullanılabilecek rekabet hukuku araçları ve piyasada rekabetin korunması için yapılması gerekenler tartışılacak.
Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulgani Güngördü moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, London School of Economics Öğretim Üyesi Niamh Dunne, OECD Rekabet Bölümü Başkan Vekili Antonio Copabianco, Yemek Sepeti Üst Yöneticisi Nevzat Aydın ve Rekabet Kurumu Dış İlişkiler, Eğitim ve Rekabet Savunuculuğu Daire Başkanı Recep Gündüz konuşmacı olarak yer alacak.

"Türkiye'de e-Ticaretin Regülasyonu" başlıklı ikinci oturumda ise e-ticarete dair düzenlemeler, e-ticaretin potansiyeli ele alınacak. Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Paslı'nın üstleneceği oturumda, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Yardımcısı Adem Başar, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Durgut, TÜSİAD Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı Serkan Sevim, MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum ve TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Fevzi Güngör bilgi ve görüşlerini paylaşacak

Memurlar.Net
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