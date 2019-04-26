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İstanbul seçiminde ilçe seçim kurullarının araştırmaları bekleniyor

YSK, AK Parti ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ilçe seçim kurullarından istediği araştırmaların tamamlanmasının ardından, gelen sonuçlara göre inceleme yaparak son kararını verecek
 26 Nisan 2019 11:05
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İstanbul seçiminde ilçe seçim kurullarının araştırmaları bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ilçe seçim kurullarına araştırma yapmaları için verdiği beşer günlük sürenin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son kararın en geç 3 Mayıs Cuma günü verilmesi bekleniyor.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili itiraz süreçleri tamamlandı.

YSK'nin önünde, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağanüstü itiraz bulunuyor.

Bu itirazlarla ilgili ilk incelemeyi yapan YSK, bazı ara kararlar verdi. AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarıyla ilgili İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarına araştırma yapmaları için beşer günlük süre veren YSK, sürecin tamamlanmasının ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son kararını verecek.

- Ara kararlar

YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için beş gün süre vermişti. İlgili ilçe seçim kurullarının araştırma yapması için verilen beş günlük sürenin dolmasının ardından araştırma sonuçlarını 29 Nisan Pazartesi günü YSK'ye göndermesi öngörülüyor.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de ara karar veren Kurul, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan da MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları beş gün içinde araştırmasını istemişti. Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarının, verilen süre gereği en geç 30 Mart Salı günü YSK'ye araştırma sonuçlarını göndermesi bekleniyor.

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını ise ilçe seçim kurullarından gelecek araştırma sonuçlarına göre inceleyecek.

Tüm bu araştırmaların tamamlanmasının ardından YSK üyeleri toplanarak, ilçe seçim kurullarından gelen sonuçlara göre değerlendirme yapacak. Kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesi bekleniyor.

- İtiraz dilekçeleri

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
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