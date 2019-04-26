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155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası

155 Polis İmdat hattını, bir yılda, 45 bin 210 kez arayıp herhangi bir ihbarda bulunmadığı gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık "kamu kurum faaliyetlerini engelleme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
 26 Nisan 2019 16:07
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155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası

155 Polis İmdat hattını 1 yılda 45 bin 210 kez arayarak herhangi bir ihbarda bulunmayan sanık, "kamu kurumu faaliyetlerini engellemek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 155 Polis İmdat hattını 15 Mayıs 2017 ile 15 Mayıs 2018 arasında 45 bin 210 kez arayan 56 yaşındaki Şeref Can hakkında "kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava karara bağlandı.

İstanbul asliye ceza mahkemesi sanık Can'ı, "kamu kurum faaliyetlerini engelleme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın suç işleme konusundaki eğilimlerini göz önünde bulunduran mahkeme, ileride bir daha suç işlemeyeceği konusunda olumlu bir kanaat oluşmadığından sanığa verilen bu hapis cezasını ertelemedi.

- "Yalnızlık çektiğin için bunlar başıma geldi"

Mahkemenin gerekçeli kararında, beraatini isteyen sanığın savunmasında kullandığı "Mahkemenizden ve milletinizden özür diliyorum. Eşimden ayrılmış ve alkole yönelmiştim. Bu nedenle de 155 hattını sürekli aradım. Yalnızlık çektiğin için bunlar başıma geldi. Yalnızlık konusunda da tıbbi destek aldım, ancak akıl hastalığım yoktur. Sadece alkol bağımlılığım var. Bu konuda tıbbi destek alıyorum." ifadelerine yer verildi.

- Bir günde 163 kez aramış

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğünün raporunda, sanığın sürekli olarak 155 Polis İmdat hattını aradığı ve herhangi bir ihbar vermediği belirtilen kararda, sanığın sadece 15 Mayıs 2017'de 163 kez aradığı ihbar hattını bir yıllık süre içinde 45 bin 210 kez aradığının tespit edildiği vurgulandı.

Sanığın bu durumu kabul ettiğine değinilen gerekçeli kararda, "Sanığın sadece acil durumlarda polise ulaşmak için kullanılan 155 hattını sürekli olarak art arda araması, bu telefona ulaşmak isteyen ve aciliyet gerektiren aramaların engellenmesini sağlamaktadır. Bir kamu hizmeti telefonu olan 155 hattının keyfi şekilde bu kadar sıklıkla aranmasının kamu kurumu faaliyetini engelleme niteliğinde olduğu düşünülerek mahkumiyetine karar vermek gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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