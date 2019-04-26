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Dört yetişkinden biri çocukken fiziksel şiddet görmüş

Dünya Sağlık Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde her 4 yetişkinden biri çocukluğunda fiziksel şiddete maruz kalmış
 26 Nisan 2019 11:06
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Dört yetişkinden biri çocukken fiziksel şiddet görmüş

Dünya Sağlık Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde her 4 yetişkinden birinin çocukluğunda fiziksel şiddete maruz kaldığını, kadınlarda her 5 yetişkinden, erkeklerde ise 13 yetişkinden birinin çocukken cinsel istismara uğradığını bildirdi.

DSÖ'nün çocuklara kötü muamele konusunda derlediği veriler, dünya genelinde her 4 yetişkinden birinin çocukluğunda fiziksel şiddete maruz kaldığını, kadınlarda her 5, erkeklerde ise 13 yetişkinden birinin çocukken cinsel istismara uğradığını ortaya koydu.

Örgüt, çocuklara kötü muameleye dikkati çekmek amacıyla fiziksel şiddet, cinsel istismar, duygusal ve psikolojik şiddet ile ihmal başlıklarında güncel verileri içeren bir infografik yayımladı.

Buna göre, geçen yıl, dünya genelinde çocukların yüzde 23'ü fiziksel, yüzde 36'sı duygusal-psikolojik şiddete uğrarken, yüzde 26'sı cinsel istismara, yüzde 16'sı ihmale maruz kaldı.

Çocukken kötü muameleye maruz kalan yetişkinlerde şiddet vakalarının faili ve kurbanı olma, cinsel hastalık ve kontrolsüz gebelik, sigara, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, depresyon ve obezite riski arttı.

Her yıl 15 yaş altında 41 bin çocuk cinayete kurban giderken, çocuklara yönelik kötü muamelenin en yaygın olduğu ülkeler Kenya, Zimbabwe, Haiti, Tanzanya, Malawi ve Kamboçya olarak sıralandı.
Anadolu Ajansı
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