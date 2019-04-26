İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun'a tutuklama talebi
|26 Nisan 2019 11:52
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"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi.
"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınan Uzun, emniyetteki işlemlerin ardından polis eşliğinde adliyeye getirildi.
Savcılık Uzun'u tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Uzun, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 23 Nisan Salı günü gözaltına alınmıştı.
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