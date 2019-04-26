8 yaşındaki çocuğa istismarın faili yakalandı
|26 Nisan 2019 11:35
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Küçükçekmece'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir şüpheli, 24 Nisan'da Mehmet Akif Mahallesi Akdoğan Sokak'taki bir binanın içinde, 8 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğuna yönelik "cinsel istismarda" bulunduğu sırada, apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, "teşhircilik yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçuna işlediği belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu çalışmalar kapsamında çevredeki 55 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri zanlının adresine operasyon düzenledi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce evinde gözaltına alınan şüpheli A.M'nin (37), emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Aynı suçtan kaydı çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışmaların devamında yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelinin 2014 yılında aynı suçtan kaydının bulunduğu, ayrıca 22 Mart 2019 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen 2 ayrı çocuğa 'cinsel istismar' konularının faili olduğu tespit edilmiştir."
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