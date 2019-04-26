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Çifte cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

Antalya'da ormanlık alanda iki kişinin öldürüldüğü olayı araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, titiz ve detaylı çalışmalar sonucu faili meçhul cinayeti aydınlattı
 26 Nisan 2019 11:34
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Çifte cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

Antalya'da ormanlık alanda iki kişinin öldürüldüğü olayı araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, titiz ve detaylı çalışmalar sonucu 16 yıldır faili meçhul olan cinayeti aydınlattı.

Kepez ilçesine hakim Mazı Dağı'ndaki ormanlık alanda İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in tabancayla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili tutuklu sanık Ramazan Oruç hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla iki kez müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede yer alan bilgiler, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışmalar sonucu çifte cinayetin üzerindeki sır perdesinin nasıl aralandığını gözler önüne serdi.

İki kişiyi aralarındaki ticari anlaşmazlık nedeniyle öldürdükleri öne sürülen Y.İ. ve A.Ş. hakkında beraat kararı verilmesinin ardından emniyet güçleri, olayın faili meçhul kalmaması için savcının talimatıyla dosyayı yeniden açtı.

Çalışmalar sonucu Sanık Oruç'un, S.Y. adlı kadınla cinayetlerin işlendiği ormanlık alana aynı tarihte gittiği tespit edildi.

Oruç ve kadının, cep telefonu sinyallerinin HTS kayıtlarından olay tarihinde aynı bölgede oldukları anlaşıldı.

- Başkasına devrettiği suç aleti silah bulundu

Oruç'un suç tarihinde ruhsatlı silahının bulunduğu ve bir süre önce O.E'ye devrettiği belirlendi.

Başka bir suçta kullanıldığı için adli emanette bulunan silahın kriminal incelemesinde kuvvetle muhtemel Yörük ve Yürügel'in vurulduğu tabanca olduğu kanaatine varıldı.

Polisler, olay yerinden alınan lastik izlerinin sanığın kullandığı araca ait olup olmadığını da araştırdı. Sanığın izlerle örtüşen lastikleri 2003'te bayiden satın aldığı saptandı.

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Oruç'u gözaltına aldı.

Sanık Oruç, iddianamedeki ifadesinde suçunu itiraf ederek, S.Y. ile otomobille ormanlık alana gittiklerini anlattı.

Bir kişinin otomobilin önüne geçtiğini, elinde bıçak olan bir başka kişinin ise aracın kapısını açtığını öne süren Oruç, şu beyanlarda bulundu:

"Polis olduklarını ve hakkımızda işlem yapacaklarını söylediler. Bana yakın olan kişinin elinde bıçak bulunduğu için polis olduklarına inanmadım. Kimliklerini göstermelerini istediğimde biri bıçak doğrultarak cüzdanımızı ve paramızı istedi, diğeri ise telefonla sanki polis merkezine bilgi veriyormuş gibi yaparak ,'Olay yerindeyiz, şahısları yakaladık.' dedi.

Bize zarar vereceklerini düşünerek önce elinde bıçak olana, sonra da diğer kişiye ateş ettim."

Sanık, daha sonra otomobille ayrıldıklarını ve vurduğu kişilerin ölüp ölmediğini bilmediğini öne sürdü.
Anadolu Ajansı
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