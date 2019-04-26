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İmamlar hutbeyi 'prompter'den okuyacak

Bilgisayar mühendisi Yasin Karaman ve Şerif Görmez'in geliştirdiği mikrofonlu prompter, camilere inovasyon getirecek
 26 Nisan 2019 11:32
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İmamlar hutbeyi 'prompter'den okuyacak

İki Türk girişimcinin geliştirdiği mikrofonlu prompter, camilere inovasyon getirecek.

İmamların cuma namazı hutbelerini kağıttan ya da cep telefonlarından okumasının önüne geçen Akıllı Hitabet cihazı, imamla cemaat arasında iletişimi güçlendirirken Wi-Fi ile internete bağlı olan cihaz, müftülüklere merkezi hutbenin okunup okunmadığı bilgisini de aktarıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Akıllı Mikrofon Teknoloji AŞ'de ortak olan bilgisayar mühendisi Yasin Karaman ve Şerif Görmez, politikacı, konferans konuşmacıları ve imamların kendilerini dinleyenlerle daha sıcak iletişim kurması için Akıllı Hitabet cihazını geliştirdi.

Söz konusu ürün, Kartal'da bulunan Zeytinlik Ulu Camii'nde 6 aydır test ediliyor.

- "Kafasını sürekli önüne eğen bir konuşmacı kalabalıkla göz temasını kaçırır"

Akıllı Mikrofon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Karaman, akıllı hitabet cihazı sayesinde konuşmacıların cihaz üzerinden konuştukları için dinleyici üzerinde daha fazla etki bıraktığını belirterek, "Kafasını sürekli önüne eğen bir konuşmacı kalabalıkla göz temasını kaçırır. Biz Akıllı Hitabet akıllı mikrofonumuz sayesinde konuşmacının dinleyicilerle daha sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlıyoruz. Bu şekilde de grubun ilgisi dağılmadan daha uzun süre dayanır. Bu şekilde hutbelerin daha etkili aktarımı söz konusu olur." bilgilerini verdi.

Üzerinde 4,99 inç ekran ve mikrofonu bulunan Akıllı Hitabet sayesinde konuşmacıların daha rahat anlatım olanağına kavuştuğunu aktaran Karaman, "Vatandaş çok memnun. Hitap eden kişinin daha rahat ve etkili hitap ettiğini söylüyor. İmamlar çok memnun hem kağıt israfından kurtuldular hem de her güncellenen hutbeyi gidip çıktı almaktan kurtuldular." diye konuştu.

- "Bluetooth veya bir USB ile atıp konuşma yapmalarına olanak sağlayacağız"

Karaman, seri üretime ocak ayında başladıklarını ifade ederek, hazirandan sonra ürünlerin satışa çıkacağını söyledi.

Karaman, fikrin doğuşundan seri üretime uzanan süreci şöyle anlattı:

"Fikir 2015 yılında Şerif Görmez Bey'in aklına geliyor. Bir cuma hutbesi dinlerken kağıttan okunan hutbeyi soğuk bulan Şerif Bey, akıllı hitabet için patent başvurusunda bulunuyor ve başvurusu onaylanıyor. 2017 sonuna doğru bizimle ortak bir arkadaş sayesinde tanışıyor ve proje ortaklığı üzerinde konuşup anlaşarak ilerliyoruz.

Akıllı Mikrofon Teknoloji AŞ olarak 1 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda akıllı hitabet cihazının prototip hali ortaya çıkıyor, Kartal'da Zeytinlik Ulucami de prototip ürün kullanılmaya başlandı. Bunun yanında farklı camilerde, müftülüklerde ve vakıflarda prototip ürünler kullandırılarak Akıllı Hitabet ürününün Akıllı Hutbe modelinin seri üretimine 2019 yılı itibarıyla seri üretime başlandı.

Seri üretime ocak ayında başladık, haziran ayından sonra ürünler satışa çıkacak.Bu yıl ilk modelimiz olan akıllı hutbe modelinin satışını başlatıp devamında bireysel model olan yani eğitim, siyasi, konferans konuşmacıları gibi herhangi bir konuşmacının konuşmalarını cihaza Bluetooth veya bir USB ile atıp konuşma yapmalarına olanak sağlayacağız."

- "İletişimimiz çok daha kuvvetli hale geldi"

Zeytinlik Ulu Camii İmamı Yusuf Ürker, ürünün hutbede daha samimi bir iletişim platformuna zemin hazırladığını ifade ederek, "Cemaatimizin geri dönüşleri iyi oldu. Cemaat kağıttan okumaya kolaycılık olarak bakıyor. Bu cihazla beraber jest ve mimikler devreye girdi. İletişimimiz çok daha kuvvetli hale geldi." dedi.

Daha önceden cuma namazları okunacak hutbeleri müftülüklerin internet sitesinden çıktı olarak aldıklarını aktaran Ürker, Akıllı Hitabet çözümüyle kağıt israfının ve dolayısıyla ağaçların yok olmasının önüne geçildiğini söyledi.

Ürker, Akıllı Hitabet cihazının Wi-Fi'ye bağlı olmasa bile herhangi bir akıllı telefonun kişisel erişim noktası özelliği ile kolayca kullanılabildiğini belirterek, ürünün din görevlileri için pratik çözümler sunduğunu kaydetti.

Diğer imam arkadaşlarının da Akıllı Hitabet cihazından kullanmak istediğini anlatan Ürker, dijital teknolojilerin hayra vesile olmasında emeği geçen girişimcilere te
Anadolu Ajansı
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