Mahkeme, tüketiciye yüzde 120 faiz uygulayan bankayı haklı buldu

Amasya Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, borcundan dolayı icraya verdiği tüketiciye yüzde 120 faiz uygulayan bankayı haklı buldu.

Mahkeme, kefil olduğu için kendisine borç tahakkuk eden kişinin, borçlu olduğu bankaya söz konusu miktarı aylık yüzde 10 olmak üzere yıllık yüzde 120 faizle ödemesine hükmetti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin icralık olması durumunda bankaların olması gerekenden daha fazla faiz uyguladığını söyledi.

Bu yüzden tüketicilerin ciddi anlamda zarara uğradığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Tüketici işlemlerinde yıllık faiz oranları yüzde 20 civarında ancak bazı bankalar, GSM operatörleri veya zincir mağazalar tüketiciyi borcundan dolayı icraya verdiğinde olması gerekenden fazla yani yüzde 35 civarında faiz uyguluyor. Biz, yıllık yüzde 35 uygulanan icra faizine fazla derken Amasya Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, borcundan dolayı icralık olan kişiye yüzde 120 faiz uygulayan bankayı haklı buldu. Oysa uygulanacak yıllık faiz oranı bellidir. Maalesef bir mahkeme bu durumu kabul etti."

- İcra belgesine "imza" uyarısı

Şahin, vatandaşların çok yüksek icra faizi itirazlarına karşı yerel mahkemelerin iptal kararı vermesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Yerel mahkeme, bu yüzde 120 icra faizi için 'Tüketicinin korunması ruhuna aykırıdır' demelidir. Burada tüketici, ödemesi gerekenden 6 kat daha fazla faiz ödemeye mahkum ediliyor. Tüketici, evine gelen icra belgesinden dolayı panik yapıyor, korkuyor çünkü icra kağıdını devletten gelen resmi bir evrak olarak görüyor. Dolayısıyla itiraz etmiyor ve bundan şüphe duymuyor. Daha sonra bunu imzaladığında farkına varmadan yüksek faizi de kabul etmiş oluyor. İcra kağıdındaki faiz oranını görse bile kendisine uygulanacak faiz miktarını yine bilemiyor."

- "Adalet Bakanlığımız bir düzenleme yapmalıdır"

İcra belgelerinin avukatlar vasıtasıyla gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu durum maşeri vicdanı rahatsız etmekte ve alacaklıya haksız bir zenginleşme sağlamaktadır. Adalet Bakanlığımız bunun önüne geçmek için bir düzenleme yapmalıdır. Yoksa bu, yüksek faiz talep edenler için bir yol olacaktır. Kişinin icra belgesindeki faiz oranını görmemesi, görse bile kendisine uygulanacak faiz oranını bilmemesi mağduriyet oluşturmaktadır. Yetkililerden bu konuda bir çalışma bekliyoruz."