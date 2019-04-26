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Bir cinsel istismar haberide Bolu'dan geldi, zanlı tutuklandı
Bolu'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, benzer suçtan hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle tutuklandı
|26 Nisan 2019 11:54
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Bolu'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin benzer suçtan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına S.K. (32), adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, bu suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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