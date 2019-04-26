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Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı

Rıza Sarraf'ın, Kandilli'deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle görülen dava kapsamında, söz konusu taşınmazda keşif gerçekleştirildi
 26 Nisan 2019 12:11
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Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı

Rıza Sarraf'ın, Kandilli'deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle yargılandığı dava kapsamında, söz konusu taşınmazda mahkeme tarafından keşif yapıldı.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ve bilirkişi heyeti polis eşliğinde Rıza Sarraf'ın Üsküdar Kandilli Mahallesi Hanımoğlu Yokuşu Sokak'taki köşküne geldi.

Köşkün kapısı anahtarla açılırken, etrafı demir levha ve inşaat brandası ile kapalı olan köşke basın mensupları yaklaştırılmadı.

Mahkeme hakimi ve bilirkişi heyeti, köşkün bahçesi ile içinde keşif yaptı.

Yaklaşık 45 dakika süren keşfin ardından, mahkeme hakimi, polisler ve bilirkişiler köşkten ayrıldı.

- Sarraf'ın eşinden köşkün anahtarı istenmişti

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın 19 Mart'ta görülen celsesinde, suça konu taşınmazda bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasını kararlaştırmıştı.

Sanık Rıza Sarraf'ın eşine davetiye gönderilmesine karar veren mahkeme, suça konu taşınmazın anahtarının kendilerinde olması halinde keşif gün ve saatinde taşınmazın keşfe hazır edilmesinin istenmesine hükmetmişti.

Mahkeme, suça konu taşınmazın kapalı olması nedeniyle Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, sanık veya akrabalarından alınacak anahtarla, anahtarın bulunamaması halinde de çilingir vasıtasıyla suça konu taşınmazın kilidinin açılmak suretiyle keşfe hazır edilmesinin istenmesine karar vermişti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi 958 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak yapılan uygulamalar ile ağaç kesilmesi hususlarına dair gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.

Boğaziçi sit alanında kalan söz konusu taşınmazın, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği bildirilen iddianamede, aynı kararla taşınmazdaki tek çam ağacının da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Rıza Sarraf tarafından yaptırıldığı anlaşılan söz konusu izinsiz inşaatın fenni mesulünün de sanık Firuz Akın Han olduğu belirtilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğünce incelenen yapı tadil ruhsatına göre, döşemeleri kaydırılarak kat yükseklikleri değiştirilen taşınmazın ikinci bodrum katının büyütülerek birinci bodrum katıyla birleştirilmesi, çatı mahyasının da yüksek kurulması gibi hususların yapıldığı anlatılıyor.

Sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda, Rıza Sarraf'ın, Koruma Bölge Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı vurgulanan iddianamede, Firuz Akın Han'ın da suça konu yerde yine Bölge Koruma Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptığı kaydediliyor.

İddianamede, Sarraf ve Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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