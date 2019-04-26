Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 138 santimetreyle Palandöken'de, en az 4 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü
|26 Nisan 2019 12:12
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Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 138 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 138, Kartalkaya'da 112, Ilgaz'da 90, Konaklı'da 89, Davraz'da 74, Sarıkamış'ta 69, Erciyes'te 22, Yıldızdağı ve Uludağ'da 15 ve Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|
Merkez
|
26.04.2019
|
En düşük
|
En yüksek
|
Davraz
|
GSY
|
6
|
12
|
Elmadağ
|
PB
|
6
|
17
|
Erciyes
|
KKY
|
-1
|
5
|
Ilgaz
|
PB
|
2
|
12
|
Kartalkaya
|
PB
|
2
|
10
|
Kartepe
|
PB
|
7
|
13
|
Ladik
|
PB
|
6
|
13
|
Nemrut Dağı
|
PB
|
-4
|
3
|
Palandöken
|
PB
|
-5
|
5
|
Sarıkamış
|
PB
|
-5
|
7
|
Uludağ
|
AB
|
4
|
11
|
Yıldızdağı
|
PB
|
2
|
11
|
Yıldıztepe
|
PB
|
2
|
14
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