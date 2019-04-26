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Mahkeme istinat duvarının müteahhidini tutukladı
Kağıthane'de çöken istinat duvarıyla ilgili müteahhit hakkında tutuklama kararı verdi
|26 Nisan 2019 12:22
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