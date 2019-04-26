Siirt'te terör operasyonu: 3 gözaltı
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
|26 Nisan 2019 12:32
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığı, zanlıların ev ve eklentilerinde eş zamanlı yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 34 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
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