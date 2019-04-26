Soylu: Beni mahkemeye vermeleri, benim için şereftir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır
|26 Nisan 2019 12:33
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Soylu, resmi Twitter hesabından, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle kendisinin de aralarında bulunduğu bazı kamu görevlileri hakkındaki suç duyurusuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır." ifadelerini kullandı.
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