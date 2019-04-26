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Darbeciliklen 12 yıl hapis alan yarbay istinafta beraat etti

Erzurum'da, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski bandocu yarbay Mehmet Yücel Pekuz'un yeniden yargılandığı davada beraati kararlaştırıldı
 26 Nisan 2019 12:37
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Darbeciliklen 12 yıl hapis alan yarbay istinafta beraat etti

Erzurum'da, FETÖ'nün darbe girişiminde 9. Kolordu Komutanlığında nöbetçi amirken sözde yurtta sulh konseyince gönderilen ilk sıkıyönetim direktifini diğer askeri birimlere yanlışlıkla gönderdiği öne sürülen ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski bandocu yarbay Mehmet Yücel Pekuz, yeniden yargılama sonrası beraat etti.

Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Pekuz ve avukatları ile Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Pekuz'un 9. Kolordu Komutanlığında yarbay rütbesinde görev yaptığını, 15 Temmuz 2016 gecesi nöbetçi amir olduğunu ve kendilerini "yurtta sulh konseyi" olarak adlandıran kişilerce gönderilen "sözde sıkıyönetim direktifi"ni emir gereği yerine getirmek amacıyla yayımladığını belirtti.

Kolordu Komutanı karargaha geldikten sonra Pekuz'un sıkıyönetim emrini 2 kere daha gönderdiğini kaydeden savcı, sanığın bu şekilde "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna katıldığını söyledi. Savcı, Pekuz hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmışsa da eylemlerinin bütün olarak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme kapsamında yer aldığını ve bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Pekuz, savunmasında, olay günü darbeyi destekleyecek hiçbir eylemde bulunmadığını, aksine engellemek amacıyla elinden geleni yaptığını ileri sürdü.

Nasıl gönderildiğini bilmediği bir emirden dolayı uzun süredir tutuklu olduğuna dikkati çeken Pekuz, "Darbe girişiminde bulunanları en ağır şekilde lanetliyorum. Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ ile hiçbir ilgim olmamıştır. Tüm suçlamaları reddediyorum ve beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı Özkan Erduman da olayların her zaman yaşanabilecek şeyler olmadığını söyledi.

Müvekkilinin saat 23.00'ten sonra gelen 5 emri yakın zaman dilimlerinde gönderdiğini savunan Erduman, "Müvekkil bu emirler arasındaki sıkıyönetim direktifi konulu emri diğerlerinden ayırmamış ve yalnızca bu emri göndermek gibi bir eylemde bulunmamıştır. Bu dahi olayın bilincinde olmadığı ve suç işleme kastıyla hareket etmediği sonucunu ortaya koymaktadır. Beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukat Timurhan Gür ise Pekuz'un FETÖ ile hiçbir irtibatı olmadığını ve suç işlemek kastıyla eylem gerçekleştirmediğini öne sürdü.

"Olay günü gelen 6 sıkıyönetim direktifinin 3'ü hiç gönderilmemiş, buna karşılık bir önemi olmayan hazırlık ve birlik emirleri ise ikişer kez gönderilmiştir." diyen Gür, "Tanık M.P'nin beyanına müvekkilin EYS sistemini kullanmayı bilmediği açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca ceride defterine emirlerinde gönderildiği dahil her şeyi yazdırmış ve sonradan da bunları yok etmek gibi bir uğraş içerisine girmemiştir. Beraati ve tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesinin Pekuz hakkındaki hükmünü kaldırarak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan açılan davada sanığın yüklenen suç açısından kastının bulunmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Heyet ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada sanığın üzerine atılı fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle Pekuz'un bundan da beraatini kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

Mehmet Yücel Pekuz, Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, sanık ve avukatları ile Cumhurbaşkanlığı avukatının itirazı üzerine dosya, Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine gönderilmişti.

Daire, Pekuz'un suçunun sübutu, suç vasfının değerlendirilmesi ve diğer hususları takdiri açısından duruşma açılması gerektiği kanısına ulaşarak, davanın yeniden görülmesine karar vermişti.
Anadolu Ajansı
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