'Akıllı bebek bezi' idrar yolu enfeksiyonlarını tespit edecek

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile Pine firması tarafından yürütülen çalışma kapsamında geliştirilen "akıllı bebek bezi" hijyen sağlamanın yanı sıra alt ve üst idrar yolu hastalıklarının ön tanısı için kullanılabilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi ile Pine Üst Yöneticisi (CEO) endüstri mühendisi Özcan Arkan tarafından çalışmaları yürütülen "akıllı bebek bezi", bir toplantıyla tanıtıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, toplantıdaki konuşmasında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin sağlık alanında ortaya koyduğu başarı ve çalışmalarla marka olduğunu belirterek, üniversite-sanayi iş birliklerinin bu markayı daha yukarılara taşıyacağını dile getirdi.

Akademisyenlerin bilgi birikimi ve sanayi iş birliği sonucunda, kısa zamanda market raflarında yer alacak bir ürünün patentinin alındığını bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çatısı altında geliştirilerek, üniversitemiz ve Arkan Grup patenti ile satışa sunulacak akıllı bebek bezinin Türkiye'de, uzun vadede dünyada yaygın olarak kullanılan bir ürün haline geleceğini öngörüyorum. Annelerin korkulu rüyası olan, özellikle kız bebeklerde sık görülen idrar yolu enfeksiyonu, tehlikeli boyuta ulaşmadan erkenden teşhis edilebilecek. Açıklanamayan ateşle seyreden, tanı konulması için hastanede idrar tahlili yaptırılması gereken bir konu, akıllı bebek bezi üzerindeki renk belirteci ile hemen anlaşılabilecek. Elbette bu bez, hastanede muayeneyi ve laboratuvar tahlillerini kenara atabilen bir hamle değil. Sadece enfeksiyon şüphesini ortadan kaldırabileceğini söyleyebiliriz. Her hastalığın kesin tanısı mutlaka hastanede, uzman muayenesi ve tetkikler sonucunda konulmalıdır."

- "İdrar yolu enfeksiyonunun geç teşhisi ciddi sonuçları beraberinde getiriyor"

Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi de çalışmanın "PINE SMART" diye isimlendirildiğini ve yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü ifade ederek, idrar yolunu enfeksiyonunu gösteren bebek bezinin tescil ettirilerek üretim aşamasına ulaştığını belirtti.

İdrar yolu enfeksiyonunun, yetişkinlerde görüldüğü kadar bebeklerde de en sık rastlanan sağlık sorunu olduğuna değinen Ekmekçi, şunları paylaştı:

"Yaşamın ilk yılında çocuklarda ateş sık bir bulgu olduğu için ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, nedeni saptanmayan her hastaya idrar yolu enfeksiyon tanısı koyabilmek için önce tam idrar analizi takibinde idrar kültürü istenmektedir, özellikle kız çocukları bu anlamda yüksek risk grubunda yer almaktadır. Geliştirilen bebek bezi hijyen sağlamanın yanı sıra idrar yolu enfeksiyonlarında ön tanı için kullanılan bir ürün haline getirildi. Bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri, çoğunlukla diğer enfeksiyonlarla karıştırılırken tedaviyi de geciktirmektedir.

Enfeksiyonun geç teşhis edilmesi halinde tedavi edilemeyen idrar yolu enfeksiyonları alt idrar yolu enfeksiyonu, üst idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara yol açabilirken, aynı zamanda böbrek hasarı gelişimine de neden olur. İdrar yolu enfeksiyonunun geç teşhis edilmesi ve tedavinin gecikmesi böbrek yetmezliğine giden ciddi sonuçları da beraberinde getirir. Bu bağlamda geliştirilen ürün, aileye, idrar yolu enfeksiyonunun erken teşhisi konusunda yol gösterici bir rol üstlenecek."

Tam idrar analizi ve idrar kültürünün, ateşin nedenini bulmaya yönelik en önemli testler arasında yer aldığını anlatan Ekmekçi, "Başta kız çocuklarında olmak üzere çocuklarda idrar toplama ciddi anlamda sıkıntılı bir işlemdir. Bu bağlamda söz konusu olan akıllı bez, hem numune toplanmasını kolaylaştıracak hem de bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonunun erken dönemde tanısının konulmasında kullanılacak." bilgisini verdi.

- "Normal bebek bezi gibi bağlanıyor"

Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ise ürünün özelliklerine ve kullanımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Numune toplama zorluğu ve hızlıca hastaneye/ laboratuvara ulaştırılması aşamalarında yaşanan problemlerin devre dışı bırakılması adına geliştirmiş olduğumuz ürünümüzün toplum sağlığına önemli katkılar sağlayacağı kanısındayız. Ürün, normal bebek bezi gibi anne tarafından bebeğe bağlanacaktır. Bebekte, bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu varlığında idrar, bez ile temas ettiğinde, bezin dış yüzeyinde, herkes tarafından rahatlıkla görülebilecek pembe bir renk değişimi gözlemlenecektir."