Tunceli'de terör operasyonu: 6 tutuklama
Tunceli'de terör örgütü MKP/HKO'ya yönelik düzenlinin operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
|26 Nisan 2019 13:16
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü Maoist Komünist Partisi/Halk Kurtuluş Ordusu'na (MKP/HKO) yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
26 Nisan 2019 17:03
|Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi
26 Nisan 2019 16:36
|HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı
26 Nisan 2019 16:09
|FETÖ sanığı bildiklerini anlatınca tehdit edilmiş
26 Nisan 2019 15:21
|Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
26 Nisan 2019 14:56
|Gri listedeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
26 Nisan 2019 14:43
|Adana'daki FETÖ davasında 6 kişiye hapis
26 Nisan 2019 14:39
|FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon
26 Nisan 2019 14:07
|Genelkurmay çatı davasında 2 tahliye
26 Nisan 2019 13:02
|Meslekten atılan teğmene FETÖ'den gözaltı
26 Nisan 2019 12:50