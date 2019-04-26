İyi Parti, Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor
|26 Nisan 2019 13:26
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var." dedi.
Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim sonuçlarına ilişkin vatandaşların mesaj verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart gecesi yaptığı balkon konuşmasında milletin mesajını aldığını söylediğini ifade etti.
Bu ifadeden umutlandıklarını dile getiren Dervişoğlu, "Daha sonra anlaşıldı ki herkes farklı mesaj almış seçimden. Biz milletin verdiği mesajın doğru şekilde algılanmasını istiyoruz." dedi.
Dervişoğlu, Türkiye'nin en önemli sorunun ekonomi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hızla ekonomik buhrana sürükleniyoruz. Bunun sorumluluk sahibi siyasi kadrolar tarafından aşılması icap ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'kötü gidişe dur' diyebilmek adına telaffuz ettiği Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin sorunları aşmaya yönelik çalışmalara ihtiyacı var."
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