Kasapoğlu: Yarınların dergicilerini görmek mutlu etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Dergi Fuarı"nı ziyaret etti.

Feshane Caddesi'nde okurlarla buluşan fuarda stantları gezen Kasapoğlu, çeşitli dergileri inceleyerek satın aldı.

Fuar kapsamında Zal Mahmut Paşa Camisi'nin avlusunda genç dergicilerle sohbet eden Kasapoğlu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı Eyüpsultan Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, dergilerin kültür hayatında önemli bir konumda olduğuna işaret ederek, "Dergiler sadece bugünler için değil yarınlar için de önemli. O yüzden yarınların dergicilerini, edebiyatçılarını, yazarlarını burada görmek, gençlerimizdeki heyecana şahit olmak beni ayrı mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Dergilerin içeriklerini de beğendiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizle beraber olmaktan ve yarının yayıncılarıyla birlikte olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de (dergicilerin) bir kısmını tanıyorduk, bir kısmı ile yeni tanıştık daha sık beraber olacağız. Onların projelerini destekleme noktasında olsun, dergilerinden yayınlarına istifade etme konusunda hep birlikte çalışacağız."

"Edebiyat Dergileri", "Gençlik Dergileri", "Fanzin Dergiler", "Okul Dergileri", "Misafir Dergiler" ve "İctimai Dergiler" bölümlerinden oluşan fuarda, bu yıl yaklaşık 250 dergi okurların beğenisine sunuluyor.

Ayrıca bu yıl ana teması "Okul Dergiciliği" olan fuar, 29 Nisan'da sona erecek.