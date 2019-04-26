Emekli polis memuru kazada öldü
|26 Nisan 2019 13:44
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Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Çanakkale- İzmir karayolu Eğrigöl Mevkii'nde
meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra
2 yıl önce emekli olan polis memuru Ramazan Kıray, geçen pazartesi günü vefat
eden kayınpederi Sadık Akgün'ün cenaze töreni için ailesiyle beraber Kınık'ın
kırsal Poyracık Mahallesi'ne geldi. Salı günü kayınpederini toprağa veren Ramazan
Kıray, göz ameliyatı olmak üzere geçen çarşamba günü Antalya'ya döndü. Dün (perşembe)
ise ameliyat sonrası taburcu oldu. Aynı günün gecesi İzmir'in Kınık ilçesine gelmek
üzere Antalya-İzmir seferini yapan özel bir firmaya ait otobüse binen Kıray, Çanakkale-
İzmir karayolu Eğrigöl Mevkii'nde bir akaryakıt istasyonu önünde indi. Yolun karşısına
geçmek isteyen Ramazan Kıray'a, İzmir'den Çanakkale yönüne giden İsmail Karahasan
(49) yönetimindeki 10 ABF 845 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camından
içeriye giren Kıray, kanlar içinde kaldı. Sürücü Karahasan'ın ihbarıyla kaza yerine
sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde,
Kıray'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi.
Ramazan Kıray'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi. Eşi Filiz Kıray, kızları Melike Kıray ile Nilgün Kıray, 3 gün içinde 2 yakınını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı. Kıray'ın bugün kayınpederinin yanında törenle toprağa verileceği belirtildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü İsmail Karahasan hakındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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