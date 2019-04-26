TBMM darbe dönemleri hariç en uzun arayı verdi

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "TBMM yaklaşık 2 aydır çalışmalarına ara vermiş durumda. Muhtemelen darbe dönemleri hariç TBMM en uzun arayı verdi. Maalesef toplumun sorununu çözecek kurum olan Meclis şu an çalışamıyor." dedi.

Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin, yapısal bir sorun olduğunu ve bu krizden çıkmak için yapısal reformların gerektiğini kaydeden Tatlıoğlu, "Gelişmekte olan ülkeler son beş yıllık dönemde ortalama yüzde 4.5'lik bir büyüme oranı elde ederken, Türkiye yüzde 3 oranında büyümüştür. 2008'de kişi başına düşen milli gelir 10 bin 500 dolar iken, yüzde 2.5'lik bir kayıp ile milli gelir 8 bin 500 dolara düşmüştür. Bu rakam 10 yıl öncesine göre 160 milyar dolar fakirleşmemiz anlamına gelmektedir." diye konuştu.

İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'deki krizin yüksek enflasyonla birlikte daha da derinleştiğini, dört kişilik bir ailenin açlık sınırın asgari ücrete denk geldiğini, bekar bir çalışanın bile yaşam kalitesinin asgari ücretin üzerine çıktığını ifade etti.

Türkiye'deki gerçek işsiz sayısının 120 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla olduğunu savunan Tatlıoğlu, "Türkiye'nin birinci sorunu ekonomik krizdir ve bu kriz artık yönetilemiyor. Krizin ortaya çıkardığı işsizlik ve fakirlik sosyal yapıyı tahrip ediyor. Türkiye yapısal tıkanma sürecini yaşıyor ve sorunlar giderek ağırlaşıyor. Ankara, İstanbul sendromundan kurtulamayan siyasi iktidar, gerçek gündemine dönemiyor. TBMM yaklaşık 2 aydır çalışmalarına ara vermiş durumda. Muhtemelen darbe dönemleri hariç TBMM en uzun arayı verdi. Maalesef toplumun sorununu çözecek kurum olan Meclis şu an çalışamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlıoğlu, ekonomik krizin neden olduğu tahribatın tespiti ve çözüm önerilerinin bulunması amacıyla bir araştırma önergesi verdiklerini, bu konuda Meclis'te grubu bulanan diğer partilerden de destek beklediklerini kaydetti.