Rüşvet operasyonunda 4 İKM'ye gözaltı
|26 Nisan 2019 14:00
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Muğla'nın Milas ilçesinde kapalı ceza ve infaz kurumunda yatan ve tahliye olan hükümlülerden rüşvet alan 4 infaz koruma memuru ve rüşvet veren 6 kişi, Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrası gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda titiz planlama, teknik takip ve projeli takip sonrası Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurlarının cezaevinde 2016 yılından bu yana yatan, tahliye olan hükümlü ve tutukluların ailelerinden gelen malzemelere ve iaşelere el koydukları ortaya çıktı.
Soruşturmada, yasak olmasına rağmen infaz koruma memurlarının kendi cep telefonları ile menfaat karşılığında aileleri ve yakınları ile görüştürdükleri, iyi hal raporunun hazırlanması ve gönderilmesi karşılığında kendilerine menfaat temin ettikleri tespit edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç delillerinin tespiti ve olayın aydınlatılmasına yönelik elde edilen belge ve bilgiler ışığında Milas Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli M.A., T.A., A.G. ve M.S. isimli şüphelilere ait 5 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri soruşturmanın devamında infaz koruma memurlarına rüşvet verdikleri tespit edilen S.Ç., C.D., S.Ç., O.K., S.Ç. ve L.K. isimli 6 şüpheli de soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda suça konu olan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından 4'ü infaz koruma memuru olmak üzere toplam 10 şüpheli Milas Adliyesi'ne sevk edildi.
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