1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küçükçekmece'deki sapık tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi
 26 Nisan 2019 14:11
Yazdır
Küçükçekmece'deki sapık tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde mide bulandıran bir olay yaşanmıştı. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel saldırıya uğramıştı. Kanarya Mahallesi sakinlerini sokağa döken olayın şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması ile yakalanmıştı.

TUTUKLANDI

19 yaşında Pakistan uyruklu oldu M.V. olduğu tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliyi 'Cinsel saldırı' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheliyi 'Cinsel saldırı' suçunda tutuklayarak cezaevine gönderdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi: "İstanbul Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıs, bugün (26 Nisan 2019 Cuma) çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştır. Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet Savcısı ve Müdafii eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşgal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır. Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

Nazif KARAMAN
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı
26 Nisan 2019 17:02		 Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
26 Nisan 2019 16:27
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
26 Nisan 2019 16:07		 Rüşvet operasyonunda 4 İKM'ye gözaltı
26 Nisan 2019 14:00
Rabia Naz dosyasına Mahkeme'den erişim yasağı
26 Nisan 2019 13:51		 Emekli polis memuru kazada öldü
26 Nisan 2019 13:44
Mahkeme istinat duvarının müteahhidini tutukladı
26 Nisan 2019 12:22		 Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı
26 Nisan 2019 12:11
Mahkeme, tüketiciye yüzde 120 faiz uygulayan bankayı haklı buldu
26 Nisan 2019 11:55		 Bir cinsel istismar haberide Bolu'dan geldi, zanlı tutuklandı
26 Nisan 2019 11:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı16:14 - O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak16:09 - HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı16:07 - 155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası16:05 - Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idal 8
şebi aruz 3
kendi olmak 3
küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa tecavüz 3
sözlük yazarlarının itirafları 12
yorgunluk 1
Kocatepe 2
aklın varsa 4
yedek lastik 7
sen daha iyilerine layıksın 5
SON İLANLAR
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam