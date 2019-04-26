Küçükçekmece'deki sapık tutuklandı
|26 Nisan 2019 14:11
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İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde mide bulandıran bir olay yaşanmıştı. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel saldırıya uğramıştı. Kanarya Mahallesi sakinlerini sokağa döken olayın şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması ile yakalanmıştı.
TUTUKLANDI
19 yaşında Pakistan uyruklu oldu M.V. olduğu tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliyi 'Cinsel saldırı' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheliyi 'Cinsel saldırı' suçunda tutuklayarak cezaevine gönderdi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi: "İstanbul Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıs, bugün (26 Nisan 2019 Cuma) çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştır. Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet Savcısı ve Müdafii eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşgal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır. Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."
Nazif KARAMAN
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