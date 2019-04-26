Milli Eğitim Bakanına öğrenci sürprizi
|26 Nisan 2019 14:14
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Bir dizi programa katılmak üzere Yalova'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalova Valiliği bahçesinde Vali Muammer Erol, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol ve il protokolü tarafından karşılandı. Efe kıyafeti giyen küçük çocuklar tarafından kendisine çiçek verilen Bakan Selçuk, valilik binasında da bir sürprizle karşılandı. Bakan Ziya Selçuk, Gazi Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemlerde öğrencisi olan ve şu anda Yalova 75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Vahide Güneç tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, öğrencisini görünce bir hayli şaşırdı. Üniversite dönemlerinde çekilen fotoğraflardan oluşan bir albümü hediye eden öğrencisi, şu anda Milli Eğitim Bakanı olan öğretmeni ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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