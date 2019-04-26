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Kalın: FETÖ konusundaki hassasiyet Hint muhataplara hatırlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hindistan ziyareti kapsamında Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile görüştü. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına yönelik atılacak adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin FETÖ ile yaptığı mücadele konusundaki hassasiyet de Hint muhataplara hatırlatıldı
 26 Nisan 2019 14:29
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Kalın: FETÖ konusundaki hassasiyet Hint muhataplara hatırlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün başkent Yeni Delhi'de Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Hindistan arasındaki köklü ilişkilerin tüm boyutları ele alınırken, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına yönelik atılacak adımlar konuşuldu. İki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin ekonomik ilişkilere yaptığı katkı vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Hindistan'a yaptığı ziyareti izleyen iki yıldan daha kısa bir zamanda ikili ticaret hacminin 6,4 milyar dolardan 8,7 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi. Görüşmede bölgesel ve küresel konularda iki ülkenin yakın iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Yeni Zelanda ve Sri Lanka'daki terör saldırılarının da gündeme geldiği görüşmede hiçbir kutsal tanımayan tüm terör unsurlarına karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin FETÖ'yla mücadele konusundaki hassasiyeti de Hint muhataplara hatırlatıldı.

Kalın ve Doval, görüşmede iki ülke arasında teknoloji alanında da iş birliği imkanlarını ele aldı. İki muhatap, ilişkilerin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için toplumsal ilişkilerin de yoğunlaşması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Başta kültür ve turizm olmak üzere ilişkilerin sivil toplum ve akademi gibi birçok alana yayılması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün de Hindistan'ın en önemli düşünce kuruluşlarından ORF'de bir konferans verdi. Yoğun katılımın olduğu konferansta Kalın, değişmekte olan dünya düzeni sürecinde Türkiye-Hindistan ilişkilerinin önemini anlattı.

Hindistan programının son bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vijay Gokhale ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
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