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'Türkiye, dünyanın lojistik üssü olmaya aday'

İkinci Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin dünyanın lojistik üssü olmaya aday olduğunu söyledi
 26 Nisan 2019 14:46
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'Türkiye, dünyanın lojistik üssü olmaya aday'

İkinci Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Pekin'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kuşak ve Yol'un "Afro-Avrasya" kıtalarını birbirine bağlayan en hızlı ve en ekonomik iletişim ve ulaşım sistemlerinin kurulması amacıyla ortaya koyulduğunu ifade eden Bakan Turhan, "Çin, dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri. Hemen hemen bütün ülkelerle ticari ilişkisi var. Bizim de ticari ilişkimiz var. Çin ile Türkiye-Avrupa arasındaki bütün ülkelerle önemli ölçüde ticari ilişkileri var. Bu ticari ilişkilerin ağırlıklı olarak mal transferi deniz yolu ile yapılıyor. Deniz yolu ekonomik olmakla birlikte, zaman bakımından diğer ulaşım sistemlerine göre zayıf bir halkadır, sistemdir. Dolayısıyla zamanın para değerini ortaya koyduğumuzda, örneğin Çin'de üretilen bir giyim eşyası Avrupa pazarına gittiğinde modası geçmiş hale geliyor, ikinci ele düşüyor. Bunun Çin için önemli bir kaybı var. Çin bu nedenle bu projeyi önemsiyor mallarının zamanında pazara ulaşması için" dedi.

60'tan fazla ülkeyi ve 4.5 milyarlık nüfusu kapsayan bir proje olan Kuşak ve Yol'un Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak bir proje olduğunu ifade eden Bakan Turhan, "Kuşak ve Yol'un yapılması ile birlikte hem ticari ilişkiler daha da artacak, ekonomik ilişkiler çeşitlenecek ve malların pazarlardaki rekabet gücü artacak, ulaşım maliyetindeki girdiler ve malın zamanında pazarlara ulaşmasıyla oluşan avantajlar, bu malları tüketen insanlar için de önemli bir fayda sağlamış olacak" diye konuştu.

"Ülkemiz, Çin ile daha da yakınlaşarak bu fırsatları değerlendirecektir"

Türkiye'nin Kuşak ve Yol projesinin tam ortasında yer aldığının altını çizen Bakan Turhan, "Ülkemizdeki Kars-Edirne Demiryolu Hattındaki demiryolu ağlarımızı, ülkemiz üzerinden geçen bu demiryolu ağının Karadeniz, Ege ve Akdeniz limanlarına bağlantılarını gerek mevcut demiryolu altyapımızın iyileştirilmesi, gerekse yeni demiryolu hatlarının projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi çalışmaları sürmekte. Bu konuda Türkiye gelecekte dünyanın lojistik üssü olmaya adaydır. Bu üretilen malların dağıtıldığı merkez olmaya adaydır. Biz de sahip olduğumuz coğrafi avantajlarımızı bu manada kullanacağız ve bunu ülkemize kazandıracağız" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in forumun açılışındaki konuşmasında, önümüzdeki dönemde Çin'de orta sınıfın tüketimini artıracağına işaret ettiğinin altını çizen Bakan Turhan, "Sayın Xi Jinping önemli konuya değindi. Çin'de orta gelirli kesimin artık daha da çok tüketmeye başladığını, gelir seviyesinin arttığından bahsetti. Çin'in dış ticaret dengesinin bugüne kadar olan lehteki durumunu dengeli hale getirmesinden bahsetti. 'Hep satan, hep üreten değil aynı zamanda dışarıdan malzeme alan, insanımızın tüketeceği malzemeleri alan, yurt dışından gelen malzemeleri de ithal edeceğiz' diye bir noktaya değindi. Bu manada ülkemiz de bu fırsatları değerlendirip, Çin'deki insanların ihtiyacı olan malzemeler, sanayi ürünleri, giyim eşyası, gıda ürünleri, endüstriyel ürünler gibi malzemeleri değerlendirip, Kuşak ve Yol projesiyle Çin ile daha da yakınlaşarak bu fırsatları değerlendirecektir. Zenginleşen Çinli sayısının artmasıyla bu insanların ülkemizdeki turizm potansiyelini kullanarak ağırlamak da bize önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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