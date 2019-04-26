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'2050'de antibiyotik direnci nedeniyle ölümler kanseri geçecek'

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal: 2050 yılında antibiyotik direnci nedeniyle ölenlerin sayısı, kanserden ölenlerin sayısını geçecek. Bu kadar önemli bir sorun bu. Yani canla başla, canhıraş şekilde uğraşmamız lazım
 26 Nisan 2019 15:13
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'2050'de antibiyotik direnci nedeniyle ölümler kanseri geçecek'

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal, 2050 yılında antibiyotik direnci nedeniyle ölenlerin sayısının, kanserden ölenlerin sayısını geçeceğini belirterek, "Bu kadar önemli bir sorun bu. Yani canla başla, canhıraş şekilde uğraşmamız lazım." dedi.

Ünal, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneğince, Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019" toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, basit bir ameliyat için hastaneye yatan bir hastanın, hastane enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybedebildiğine işaret etti.

Bu tür kayıpların yaşanmaması için hastane yöneticilerinden hasta yakınlarına kadar herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "Bu konuda bilinç oluşturmak için her tek yılda bir eğitim programı yapıyoruz. Amacımız, hastane enfeksiyonları gibi önemli bir konuda çalışanları, teknik destek sağlayanları, araç ve ilaç üretenleri bir araya getirip bilgi alışverişinde bulunmak." diye konuştu.

Konunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Ünal, "Basit bir ameliyat için hastaneye yatan gencecik bir kişiyi orada oluşan, kontrol edilemeyen, tedavi edilemeyen enfeksiyon nedeniyle kaybedebiliriz. Bunun arkasında tabii antimikrobiyal direnç gibi büyük bir problem yatıyor." ifadesini kullandı.

Serhat Ünal, hastane enfeksiyon kontrolünün dirençle mücadelede en önemli yöntemlerden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2050 yılında antibiyotik direnci nedeniyle ölenlerin sayısı, kanserden ölenlerin sayısını geçecek. Bu kadar önemli bir sorun bu. Yani canla başla, canhıraş şekilde uğraşmamız lazım. Bu bir takım işi. Hekim, hastane enfeksiyon kontrol hemşirelerimiz, hastane idarecilerimiz, hasta sahipleri, hastalar, hep birlikte mücadele vermeliyiz. Her yıl önemli değişiklikler oluyor. Onları takip edebilmek için bir araya gelip şapkamızı önümüze koyup, bildiklerimizi birbirimizle değiştirerek neler yapacağımızı konuşmamız lazım. Çorum'daki bu eğitim programında da bunu değerlendireceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından panel gerçekleştirildi.

Programa, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.
Anadolu Ajansı
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