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İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor

İş ve Meslek Danışmanlığı alımı mülakat sonuçları bugün 18.00'da açıklanacak.
 26 Nisan 2019 15:27
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İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor

Memurlar.net, İş ve Meslek Danışmanı alımı mülakat sonuçlarının açıklanmasına yönelik daha önce 4 defa haber yapmıştı.

İMD MÜLAKAT SONUÇLARI 7 AY SONRA NİHAYET AÇIKLANIYOR

2 bin 219 kişilik İMD alımı mülakatlarının üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. 7 aylık bir sürenin ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mülakat sonuçlarının bugün açıklanacağını söyledi.

İŞTE AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI'NIN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Atamayla birlikte Türkiye genelinde İş ve Meslek Danışmanı sayısının 4 bin 799'a ulaştığını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ataması yapılan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Mülakata giren adaylar sonuçlara saat 18.00'den itibaren İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Ne zaman açıklanacak İMD mülakat sonuçları? İŞKUR'a başvuran 10 bin aday, Bakan Hanımı mı bekliyor? İŞKUR, 60 gündür mülakat listelerini ve yerleştirme sonuçlarını açıklayamadı Böyle ülke mi yönetilir! İMD alımları 6 aydır açıklanamıyor.
İhlas Haber Ajansı
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