İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
|26 Nisan 2019 15:27
|Yazdır
Memurlar.net, İş ve Meslek Danışmanı alımı mülakat sonuçlarının açıklanmasına yönelik daha önce 4 defa haber yapmıştı.
İMD MÜLAKAT SONUÇLARI 7 AY SONRA NİHAYET AÇIKLANIYOR
2 bin 219 kişilik İMD alımı mülakatlarının üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. 7 aylık bir sürenin ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mülakat sonuçlarının bugün açıklanacağını söyledi.
İŞTE AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI'NIN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI
Atamayla birlikte Türkiye genelinde İş ve Meslek Danışmanı sayısının 4 bin 799'a ulaştığını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ataması yapılan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.
Mülakata giren adaylar sonuçlara saat 18.00'den itibaren İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.Ne zaman açıklanacak İMD mülakat sonuçları? İŞKUR'a başvuran 10 bin aday, Bakan Hanımı mı bekliyor? İŞKUR, 60 gündür mülakat listelerini ve yerleştirme sonuçlarını açıklayamadı Böyle ülke mi yönetilir! İMD alımları 6 aydır açıklanamıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ALES sınav giriş yerleri açıklandı
25 Nisan 2019 14:27
|461 kişinin atamasını Ekrem İmamoğlu mu durdurdu?
24 Nisan 2019 00:05
|Şanlıurfa'da 6 aylık işe başvuru kuyruğu
22 Nisan 2019 21:03
|YDS, cevap kağıtları erişime açıldı
19 Nisan 2019 14:41
|Milli saraylara personel alımı, KPSS kapsamı dışına çıkarıldı
19 Nisan 2019 11:06
|2019-YDS/1 sınav sonuçları açıklandı
19 Nisan 2019 10:14
|Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı
18 Nisan 2019 13:57
|Belediyelerin memur alımını düzenleyen yönetmeliğe düzenleme geliyor
16 Nisan 2019 10:45
|MBSTS soru kitapçıkları yayımlandı
16 Nisan 2019 10:00
|50 aday, SGK'nın atamaları yapmasını bekliyor
15 Nisan 2019 14:11