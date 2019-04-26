Dışişlerinden Suriye toplantısına ilişkin açıklama
|26 Nisan 2019 15:31
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlediği Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısına ilişkin, "Taraflar, İdlib'deki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyid etmişlerdir." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının 12'ncisinin 25-26 Nisan'da Nur Sultan'da düzenlendiği, toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.
Tarafların, Fırat'ın doğusundaki durum hakkında aralarındaki eş güdümü sürdürmekte mutabık kaldıkları vurgulanan açıklamada, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddettiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Taraflar, İdlib'teki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyid etmişler; bu doğrultuda, koordineli devriyeler dahil olmak üzere atılan adımları memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, terörizmle mücadelede iş birliğini sürdürme kararlılığını teyid etmiş, bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılması amacıyla somut adımlar atılması hususunda mutabık kalmışlardır."
Açıklamada, toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'le, Anayasa Komitesi'nin en kısa sürede Cenevre'de kurularak toplanması, müteakip danışmaların Cenevre'de yapılması ve Pedersen'ın çabalarının desteklenmesi hususlarının istişare edildiği kaydedildi.
Tarafların ayrıca Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların müteakip turlarına, komşu ülkeler Irak ve Lübnan'ın gözlemci statüsünde davet edilmesi hususunda anlaştığı aktarılan açıklamada, toplantı vesilesiyle, zorla alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını teminen kurulan Çalışma Grubu'nun 8'inci toplantısının da düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Taraflar, Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan projeyle Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin 24 Kasım 2018, 12 Şubat 2019 ve 22 Nisan 2019'da karşılıklı ve eşzamanlı serbest bırakılmalarından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 13'üncüsünün önümüzdeki temmuzda Nur Sultan'da yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak
26 Nisan 2019 17:09
|Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
26 Nisan 2019 16:55
|'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
26 Nisan 2019 16:52
|İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
26 Nisan 2019 16:33
|Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
26 Nisan 2019 16:21
|Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4 bin 910 üye istifa ettirildi
26 Nisan 2019 16:02
|AK Parti, 3 günlük kampa giriyor
26 Nisan 2019 15:48
|CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor
26 Nisan 2019 15:37
|YSK, İstanbul'da 5 bin 515 kişiyi daha soruşturacak
26 Nisan 2019 15:16
|CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Demirtaş'ın çağrısı çok kıymetliydi
26 Nisan 2019 15:09