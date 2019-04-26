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Devlet korumasında yetişti, yetimlere umut oldu

Siirt'te 3 yaşında anne ve babasını kaybeden devlet korumasında yetişen Kadir Özdemir, fotoğrafçılık yaparak elde ettiği kazancının yarısını her ay yetimlerin ihtiyacını karşılamak için harcıyor
 26 Nisan 2019 15:39
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Devlet korumasında yetişti, yetimlere umut oldu

Siirt'te devlet korumasında yetişen Kadir Özdemir (28), kazancını paylaştığı yetimlerin umudu oldu.

3 yaşında anne ve babasını kaybettikten sonra devlet korumasında büyüyen Özdemir, fotoğrafçılık yaparak geçimini sağlıyor.

Ek iş olarak Siirt'in tarihi mekanlarında vatandaşlara kahvaltı hazırlayarak da gelir elde eden Özdemir, 4 yıldır kazancının yarısını her ay yetimlerin ihtiyacını karşılamak için harcıyor.

Arkadaşlarının da desteğiyle sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Özdemir, yetimlerin evlerini boyuyor, çocuklara giysi ve gıda yardımında bulunuyor, evlerine banyo yaptırıyor.

Özdemir'in destek sunduğu ailelerden biri de Kurtalan ilçesinin Beykent köyünde yaşayan 6 çocuk annesi Fatma Korkmaz oldu.

Evleri boyanan, banyoları yenilenen, giysi ve mobilya ihtiyaçları karşılanan aile büyük mutluluk yaşadı.

- "Malımı, mülkümü her şeyimi yetimlere adıyorum"

Özdemir, yaptığı açıklamada, öksüz ve yetim olduğunu, bu nedenle yetimlerin neler yaşadığını iyi bildiğini söyledi.

"Bazen kendi yatağımda dahi yatamıyorum, yerde yatıyorum." diyen Özdemir, amacının eksiklerini giderek, onları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Özdemir bir aileyi mutlu etmenin güzel bir duygu olduğunu anlatarak, insanlara yardım etmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Özmedir, şöyle konuştu:

"Elimden geldiğince malımı, mülkümü her şeyimi yetimlere adıyorum. Kazandığım paralarla çocuklara yardım ediyorum. Arkadaşlarımın da vicdanı el vermiyor, onlar da yardım ediyor. 3-4 ay önce buraya geldik ve arkadaşım uyardı, 'Bir yetim çocuğa ayakkabı vermemişiz.' diye. Geldim eve girerken, içim parçalandı. Yetim 6 çocuk var. Tekrar geldik ve aldığım desteklerle de evin boyasını yaptık, eksiklerini giderdik. Bugün burada çok mutluyuz."

Özdemir, amacının daha çok çalışıp kazancıyla daha çok yetime ulaşmak olduğunu aktardı.

Evi yenilenen Fatma Korkmaz da çocukları ile çok mutlu olduklarını söyledi.

Korkmaz, "Geldiklerinde inanmadım. Kadir Özdemir'den Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bize sağladığı destek için. Evimiz çok güzel oldu." şeklinde konuştu
Anadolu Ajansı
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