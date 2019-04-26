1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde denetimli serbestlikten yararlanan 50 hükümlü, Koyular bölgesinde çevre temizliği yaptı
 26 Nisan 2019 16:05
Yazdır
Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı

Fethiye'de, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi, Orman İşletme ile Denetimli Serbestlik müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 50 hükümlü, Büyük Samanlık Koyu ve yol kenarlarında ve ormanlık alanda temizlik yaptı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye gönüllülerinin de destek verdiği temizlikte uçurumda yer alan çöpler ise istasyon yardımıyla toplandı.

Fthiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye'nin Türkiye'ye en güzel ilçelerden birisi olduğunu söyledi. İnsanların çevre bilinci kazanmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Eker, "Geçen yıl da bu gibi etkinlikler gerçekleştirdik. Ne kadar temizlersek temizleyelim aynı oranda kirlendiği sürece bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Eker, cezanın caydırıcılık, ıslah edicilik ve topluma kazandırma amaçları taşıdığını dile getirdi. Yapılan etkinlikle hükümlülerin işlemiş oldukları suçlar karşılığında topluma olan borçlarını da ödemiş olduklarını kaydeden Eker, "Bu anlamda hükümlüler de çevre bilinci kazanmış oluyor. Topluma faydalı insan olabilme bakımından kendilerini geliştirme adına önemli bir etkinlik. Amacımız Fethiye'mize bizim de bir katkımız, faydamız olsun" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TCDD'den ilaçlama uyarısı
26 Nisan 2019 17:07		 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'
26 Nisan 2019 16:51
Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor
26 Nisan 2019 16:31		 TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı
26 Nisan 2019 16:17
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
26 Nisan 2019 16:14		 Isparta merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
26 Nisan 2019 16:00
Devlet korumasında yetişti, yetimlere umut oldu
26 Nisan 2019 15:39		 'Hiç kimse din eğitimi aldığı için radikalleşmiyor'
26 Nisan 2019 15:24
Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması yapılacak
26 Nisan 2019 14:52		 'Akıllı bebek bezi' idrar yolu enfeksiyonlarını tespit edecek
26 Nisan 2019 13:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı16:14 - O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak16:09 - HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı16:07 - 155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası16:05 - Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelme dedikleri yerde istenmediği yerde ne işi varmış bunun 1
üç nokta gıcıklığı 2
gizli forvet 5
cmd 1
zeljko obradovic 1
Zarar gelmeyecek insanlar 2
Zor insan 3
eli ağır insan 2
eşini arkadaşıyla tanıştırıp çocuk yaptıran müftü 2
güçlü kadın 2
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam