İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız
|26 Nisan 2019 16:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte, ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Albayrak, "İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." ifadesini kullandı.
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