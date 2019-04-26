Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut, "modern kölelik" olarak tanımlanan ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) da düzenlenen insan ticareti suçuna, sokakta dilendirilen çocukların da dahil olduğunu belirterek, "Çocukların dilendirilmesi, insan ticareti suçudur." dedi.

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi ve Bilkent Üniversitesi iş birliğinde, Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda "İnsan/Çocuk Ticaretiyle Mücadele Konferansı" düzenlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sagut, konuşmacı olarak katıldığı programda, Avrupa ülkelerinde insan ticareti suçu neyse TCK'daki sistemin de aynı ancak tek farkın Türkiye'deki cezaların çok fazla olduğunu söyledi.

Herkesin mağdur olabileceğini, çocuklar yönünden ise bazı şartların aranmasına gerek olmadığını ifade eden Sagut, "Çocuklara karşı işlenmesi durumunda baskı, cebir, şiddet aramıyoruz." diye konuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sagut, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) düzenlenen insan ticareti suçunun "modern kölelik" olarak da tanımlanabileceğinin altını çizerek, buna zorla dilendirilen çocukların da dahil olduğunu vurguladı. Sagut, "Çocukların dilendirilmesi, insan ticareti suçudur." dedi.

- "İnsan ve ticaret yan yana gelince sorunlu oluyor"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Mehmet Sinan Yıldız, "insan" ve "ticaret" kelimelerinin manası itibariyle günlük yaşantıda yer etmesine değinerek, bu iki kelimenin bir tamlama olarak kullanıldığında "sorunlu" bir durumun ortaya çıktığını, bunun sonucu olarak da iş gücü sömürüsü, cinsel sömürü, organ ticareti, zorla dilendirme ve zorla evlendirme gibi sorunların meydana geldiğini belirtti.

"İnsanın kıymeti nedir insanın kıymetini bilmemenin maliyeti nedir?" diye soran Yıldız, insanlarla henüz çocukken ilgilenmenin önemine işaret etti. Yıldız, ilgisiz kalınan çocukların ileride sosyal olarak büyük "maliyetler" doğuracağını kaydetti.

- "Asli paydamız insan olmak"

Yıldız, insanın çok değerli bir varlık olduğunun altını çizerek, "İnsan kelimesini aşıyoruz. Bir alt seviyeye iniyoruz. Yaftalar koyuyoruz. Bu bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Halbuki en temel unsurumuz insan olmamız. Nerede bulunursak bulunalım asli paydamız insan olmak." diye konuştu.

UÇM Genel Müdürü Münevver Bertan da Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünyada 40 milyondan fazla insanın bu ticaretin mağduru olduğunu ve çoğunluğunu da çocukların oluşturduğunu söyledi.

Doğal afetler ve savaş kaynaklı göç olaylarındaki artışın, çocuk ticaretini de etkilediğini belirten Bertan, uygun tedbirler alınıp çalışmaların hızlandırılması gerektiğini aksi durumda bu konuyla her zaman karşılaşılacağını ifade etti.

Bertan, özellikle sosyal yönden hassasiyetin önemine işaret ederek, geleceğin yöneticileri gençlerin de bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerektiğini kaydetti.