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'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun yer hizmeti görevlisine hakaret ettiği ve sosyal medyada tepkilere yol açan görüntüler sonrası, olaya şahit olan ünlü oyuncu Serkan Balbal yaşananları anlattı
 26 Nisan 2019 16:51
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'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun yer hizmeti görevlisine hakaret ettiği ve sosyal medyada tepkilere yol açan görüntüler sonrası, olaya şahit olan ünlü oyuncu Serkan Balbal yaşananları anlattı.

İŞTE OLAYIN ŞAHİDİ VATANDAŞIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM

Videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim, sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı.

Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın taksinin uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi. Kadının çıkışı ve davranışları tamamen hastalıklı ve psikolojik olarak bozuktu.

Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadında 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.

Buradan yazılı beyanımdır,

25 Nisan Perşembe, 17:10 Atlas jet istanbul- bodrum uçağı, boarding de görevli hanfendi, bu videodan sonra davacı olmaya karar verirseniz ben seve seve şahitlik ederim eşimle beraber, sonuna kadar hakkınızdır dava etmek...

Bu arada kadının kim olduğu bilgisini arkadaşlarım bulup bana gönderdi, bilgileri bende mevcut, hakaretlere uğrayan hanfendi davacı olmak isterse şu anda 3 avukat arkadaşım para almadan davayı üstlenmeye hazır. Yarın bu kızımızı da bulup ileteceğim hepsini davacı olması İçin.

Yarın kadının çalıştığı işyerine( onu da bulduk medya sektöründe) tüm olayı ve bu hanfendinin terbiyesizliklerini ayrıntılı anlatan bir Mail yazacağım, video ile beraber göndereceğim. Sonrasında şirket olarak kendilerinin dönüşlerini de buradan paylaşacağım.

Uçuştan geldiğimizden beri eşimle birkaç kere bu konuyu konuştuk, cunku gerçekten çok moralimizi bozmuştu. Videoyu ve konunun bu şekilde yayıldığını görmek içime su serpti ve bir nebze rahatlattı bizi.

Ne yaparız diye düşünüyordum, şimdi herşey kendinden gelişiyor.

O yüzden elimizden ne geliyorsa yapacağım bende, özür dilesin, konu mahkemeye taşınsın, yaptığı terbiyesizlik yanına kalmasın ve bu kafa yapısındaki karakterlere örnek teşkil etsin yapılanlarımız.

Böyle işinde gücünde, çalışan arkadaşlarımız da yalnız olmadıklarını anlasın...

Bu arada hakarete uğrayan. Soğukkanlılığını koruyan, bu kadar lafın üzerine bile alttan alıp davacı olmayan, o çalışan arkadaşımızın adı da Tuğçe S...

Tuğçe hanımla sabah konuştuk, kendisi Çelebi bünyesinde çalışıyor. Şirket ve h.alanı polisi konuyla yakından ilgileniyor.

Pazartesi kendisi savcılığa suç duyurusunda bulunacak, bizde şahit olarak yanında olacağız.

Verilen destekten hem şaşkın hem de çok mutlu olmuş...

O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
Memurlar.Net
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