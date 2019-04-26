1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 2001'de Türkiye'de sadece 2 teknopark vardı. Bugün 55 ilimizde 83 teknoparka sahibiz. 44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar liralık satış gerçekleştirildi
 26 Nisan 2019 16:55
Yazdır
Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 55 ilinde 83 teknoparkın olduğunu belirterek, "44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar liralık satış gerçekleştirildi." dedi.

Bakan Varank, Ankara İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge binası açılış törenine katıldı.

Varank'ın etkinliğin yapıldığı Ankara Üniversite'nin Gölbaşı yerleşkesine gelirken kullandığı makam aracı dikkatleri çekti. Bakan Varank, söz konusu etkinliğe Toyota Corolla'nın hybrid modeliyle geldi.

Gençlerle bir arada bulunmayı önemsediğini dile getiren Varank, bilimin ve teknolojinin ideolojisi olmadığını, bu alanlarda atılacak adımların her seviyede sahiplenilmesi ve teşvik edilmesinin önceliklerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin fikir üreten, Ar-Ge yapan ve bunları rekabetçi ürüne dönüştürerek dünyanın her yerine satabilen girişimcilere ihtiyacı olduğunu dile getiren Varank, "Hayallerini ülkemizin geleceği için hayata geçirmeye çalışan, üretken gençler istiyoruz." dedi.

Varank, dönüşümün öncüsü olabilmek için doğru adımların atılması ve üstünlük alanlarının tespit edilerek yeteneklerin geliştirilmesinin önem taşıdığını aktararak, tüm bunları yaparken yerli ve milli kaynaklardan en iyi şekilde istifade edilmesi gerektiğini ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısının gençlerin farkındalığı ve desteğiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

- Ar-Ge ekosistemi için yoğun çalışma

Teknolojiyi üretmek için güçlü bir Ar-Ge ekosistemine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Varank, bakanlık olarak bu ekosistemi geliştirmek ve beslemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Varank, üniversitelerin bilimsel yetkinliklerini, pratik uygulamalara dönüştürmenin önemine değinerek, akademik bilginin teknoparklarda ticari ürüne dönüştüğünü, parlak fikirlerin kuluçka evrelerini buralarda tamamladığını ve buralarda firmalar arası etkileşimin en verimli şekilde sağlandığını ifade etti.

Teknopark firmalarının danışmanlık, ticarileşme, ihracat destekleri, kurumsallaşma ve uluslararası işbirlikleri gibi alanlarında devlet desteklerinden faydalandığını anımsatan Varank, şöyle konuştu:

"2001'de Türkiye'de sadece 2 teknopark vardı. Bugün 55 ilimizde 83 teknoparka sahibiz. Bunların 63'ünde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri aktif biçimde yürütülüyor. Diğerleriyse hızla faaliyete geçmek üzere çalışmalarını tamamlamak üzere. 44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar liralık satış gerçekleştirildi."

- Ankara'nın teknopark başarısı

Varank, Ankara'nın teknopark ekosistemi anlamında Türkiye'nin en başarılı şehirlerinin başında geldiğini kaydederek, kentte aktif 7 teknoparkta 18 bin araştırmacının Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Teknoparkı'nın ekosistemin en önemli oyuncularından olduğunu ve bakanlık olarak bugünkü tutarla 30 milyon lira hibe verdiklerini aktaran Varank, "Bunu verirken önceliğimiz, ülkemizin kalkınması ve uluslararası arenada layık olduğu yeri almasını sağlayacak işleri teşvik etmekti." dedi.

Varank, söz konusu teknoparka verilen desteklerin hedefine ulaştığını dile getirerek, nükleer tıptan biyometrik tanımlamaya, plazma yakma sistemlerinden eğitim teknolojilerine kadar pek çok alanda yenilikçi işlere imza atıldığını anlattı.

- "Desteklerin birbirini tamamlamasını sağlayacağız"

Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimlerde ciddi bir sıçrama potansiyeli barındırdığına dikkati çeken Varank, "Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızca sunulan tüm destekleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir model üzerinde çalıştık. Fikirden ticarileşmeye kadar olan tüm süreci tek elden takip edip sunduğumuz desteklerin birbirini tamamlamasını sağlayacağız." diye konuştu.

Varank, girişimcilik alanında atılan adımların hem KOSGEB hem de TÜBİTAK kanalıyla desteklendiğini hatırlatarak, "TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci Programı vasıtasıyla bugüne kadar bin 94 işletmeye 112 milyon lira sermaye desteği sağladık." diye konuştu.

Akademik alanda da TÜBİTAK aracılığıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli destekler sunduklarına işaret eden Varank, yakın zamanda açıklanan Sanayi Doktora Programıyla savunma sanayi dahil sanayi sektörünün her alanında ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini desteklediklerini kaydetti.

Varank, gelecek dönemde reform ve atılımlara hız vereceklerini vurgulayarak, "Firma kapasitelerini artırmaya, yeni firmaları ekonomiye kazandırmaya, yurt içi kaynaklardan en üst seviyede faydalanmaya ve yüksek kaliteli ürün geliştirmeye öncelik veriyoruz. Bu noktada özel sektörümüzle iş birliği içinde hareket edeceğiz." dedi.

Bakan Varank, konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile kurdela kesti. Varank ve beraberindekiler daha sonra Ankara İnovasyon Haftası kapsamında kurulan stantları gezerek teknokent firmalarının yetkilileri ve öğrencilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ali Yalçın'dan CHP'li belediyelere sitem
27 Nisan 2019 16:34		 Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik
27 Nisan 2019 16:22
Destici: Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı
27 Nisan 2019 16:10		 Cumhurbaşkanı'na çam kahvesi ikram edildi
27 Nisan 2019 15:43
Makam aracı uygulamasına son verdi
27 Nisan 2019 15:10		 AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den açıklama
27 Nisan 2019 15:01
Dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz
27 Nisan 2019 14:10		 Sandık kurulu listeleri siyasi partilerle paylaşılmıyor
27 Nisan 2019 12:40
İlkokul öğrencileri için başlatılan 'İYEP' meyvelerini verdi
27 Nisan 2019 11:41		 Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
27 Nisan 2019 11:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi
Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ip adresi 1
geç kalan personeli ekip ile aldırmak 1
caf caf 1
akbil 40 lira olsun teklifi 3
Günün en güzel saati 12
kurallar 1
kupon 3
takla atmak 1
Kadı kızı 2
Game of Thrones 1
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam