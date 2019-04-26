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TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğünce, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Balıkesir'deki demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacak
 26 Nisan 2019 17:07
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TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğünce, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Balıkesir'deki demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Balıkesir il ve ilçe sınırları içindeki demir yolu hat ve istasyonlarında 29 Nisan-16 Mayıs döneminde otla mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştirilecek.

Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından, demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşlardan söz konusu sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları istendi.

- İlaçlama yapılacak sahalar

Program kapsamında, 29 Nisan'da Konya-Akşehir hat kesimi ve istasyon sahaları, 30 Nisan'da Konya Akşehir-Afyon Ali Çetinkaya hat kesimi ve istasyon sahaları, 2 Mayıs'ta Afyon Ali Çetinkaya-Dumlupınar hat kesimi ve istasyon sahaları, 3 Mayıs'ta Afyon Ali Çetinkaya-Dinar hat kesimi ve istasyon sahaları, 6 Mayıs'ta Afyonkarahisar ve Denizli'deki Dinar-Kaklık hat kesimi ve istasyon sahaları, 7 Mayıs'ta Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'daki Dinar-Gümüşgün-Burdur hat kesimleri ve istasyon sahaları, 8 Mayıs'ta Isparta'daki Gümüşgün, Bozanönü-Isparta hat kesimi ve Göltaş, Bozanönü istasyon ve Isparta Garı sahaları, 10 Mayıs'ta Afyon Ali Çetinkaya-Kütahya hat kesimi ve istasyon sahaları, 13 Mayıs'ta Kütahya-Eskişehir hat kesimi ve istasyon sahaları, 14 Mayıs'ta Kütahya, Tavşanlı-Tunçbilek hat kesimleri ve istasyon sahaları, 15 Mayıs'ta Kütahya ve Balıkesir'deki Tavşanlı-Dursunbey hat kesimi ve istasyon sahaları ile 16 Mayıs'ta Dursunbey-Balıkesir hat kesimi ve istasyon sahalarında ilaçlama yapılacak.
Anadolu Ajansı
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