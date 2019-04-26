CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Başkanlarımız, belediyelere verilen her turlu gorevi sirketler aracılıgıyla yapma kolaycılığına kaçmayacak. Zorunlu hallerin dısında yeni şirketler kurmayacaklar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin bilgi veren Öztrak, toplantıya 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığını söyledi.

Öztrak, "Büyükşehir belediye başkanlarımız Akkuzulu'da Genel Başkanımıza yönelik organize saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiler, derin üzüntülerini de dile getirdiler." dedi.

Toplantıda ayrıca CHP'nin ve Millet İttifakı'nın yerel seçim performansını da büyükşehirler bazında ele aldıklarını vurgulayan Öztrak, ortada ciddi bir başarı olduğunu savundu.

"Seçimden önceki hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık" diyen Öztrak, büyükşehirler itibariyle 2014'te CHP'li belediyelerde hizmet alan ülke nüfusunun yüzde 12'si kadar olduğunu, şimdi ise bu rakamın yüzde 45'e çıktığını söyledi.

İlçe belediyeleri de eklendiğinde Türkiye nüfusunun neredeyse yarısına hizmet etme görevinin CHP'li belediyelere verildiğini aktaran Öztrak, "Diğer tarafdan 2014'te CHP'li belediye başkanlarının yönettiği büyük şehirler, toplam milli gelirin yüzde 12'sini temsil ediyordu. Bugün kazanılan büyükşehirlerle CHP'li belediyelerin temsil ettiği milli gelir büyüklüğü, milli gelirin yaklaşık yüzde 59'u. Bu göstergeler şüphesiz başarıya işaret ederken, aynı zamanda sorumluluğumuzun da çok büyük olduğunu bir daha ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bu sorumluluğu yerine getirirken uyacakları ilke ve esaslar konusunda da toplantıda birtakım kararlar aldıklarını belirten Faik Öztrak, kararları şöyle açıkladı:

"CHP'li belediyelerin milletimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurduğu cumhuriyetin, ulke butunlugunun, cogulcu demokrasinin, orgutlu toplumun, bireyin gelismesinin, insan haklarının, bireysel kulturel haklara ve kulturel mirasa duyarlılıgın, korunmaya muhtacların, dezavantajlı grupların, cevrenin ve tuketicinin korunmasının guvencesi olacaklarını bir defa daha teyit ettik. Belediyelerimiz insan odaklı hizmet anlayısıyla, insan haklarına birinci onceliği verecekler ve hicbir kosulda hukukun ustunlugu ilkesinden odun vermeyeceklerdir. Farklı sosyal kokenlerden ve bolgelerden gelen insanların birlikte yasamasını saglamak ve sosyal yasamlarını iyilestirmek belediyelerimizin öncelikli gorevleri olacak. Hizmetleri en hızlı, ekonomik, etkin, verimli, zamanında ve yeterli bicimde ureterek sunabilecek kurumsal yapıyı saglayacaklardır."

- "Siyaseti bir tek başkanlar yapacak

Atamalarda liyakatın en önemli kriter olacağını vurgulayan Faik Öztrak, "Belediyelerde siyaseti bir tek başkanlar yapacak. Belediyelerimiz, etkin bir stratejik planlamayla gelecekte karsılasılacak olası sorunlara ve ihtiyaçlara hazırlıklı olacaklar." dedi.

CHP 'li belediyelerin gençlere yurtlar, kadınlara beceri kazandıracak semt evleri, kreş, yüzme havuzu, kadın sıgınma evleri gibi hizmetlere önem vereceklerinin altını çizen Öztrak, şöyle devam etti:

"Başkanlarımız belediye sirketlerini mercek altına alacaklar. Belediye sirketlerini kolay, keyfi, kuralsız ve denetimsiz para harcayan bir yapı olmaktan cıkaracaklar. Başkanlarımız, belediyelere verilen her turlu gorevi sirketler aracılıgıyla yapma kolaycılığına kaçmayacak. Zorunlu hallerin dısında yeni şirketler kurmayacaklar. Kentlerinde olusan deger artıslarını, saydam bir calısmayla kaynaga donusturecekler. Böylece çesitli imar uygulamalarıyla olusan rantı kentte yasayanların hizmetinde kullanacaklardır. Belediyelerimiz hizmette kır kent dengesini kuracaklar, tarımsal desteklere, alım garantili sözleşmeli üretime ve kooperatifleşmeye ağırlık verecekler. Bu kapsamda kadın kooperatiflerini özellikle destekleyecekler."

Belediye meclislerinde muhtarların, meslek odalarının, sendikaların, çevre örgutlerinin, sivil toplum temsilcilerinin muzakere sureclerine katılımlarının saglanacağını aktaran Öztrak, hedeflerinin, belediyeleri katılımcı, cogulcu, etkin, demokratik, hesap veren, seffaf, bilgi edinme hakkına saygılı, cagdas yeni bir yerel yonetim anlayışıyla yönetmek olduğunu söyledi.

Toplantıda belediye başkanlarının hizmet etmenin heyecanı içinde olduğunu gördüklerini belirten Öztrak, üzerinden 26 gün geçmesine rağmen İstanbul'daki belirsizliğin hala devam ettirilmeye çalışıldığını savundu.

Daha önce hiçbir seçimde böyle bir belirsizlik yaşanmadığına dikkati çeken Öztrak, "Sürecin uzaması ülkemizin ufkunu karartmaktadır, bulanık suda balık avlamaya çalışan odakları heveslendirmektedir. YSK'nin pusulası hukuktur, öyle de olmalıdır. Birileri bu ülkede bir hukuk cinayeti tasarlıyor olabilir. Ağır baskılara rağmen YSK'nin bu cinayete müsade etmeyeceğini biliyoruz. Bu belirsizlik artık Türkiye'nin gündeminden çekilmeli, herkes işine bakmalıdır. Bu kararın artık en kısa sürede verilerek Türkiye'nin rahatlatılacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Soruları yanıtladı

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Öztrak, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin aldığı son kararları hatırlatarak, alınan bu kararların halk oylaması sırasındaki mühürsüz oyların geçerli sayılmasıyla çelişip çelişmediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Hatırlayın, referandum sürecinde mühürsüz oyların geçerli sayılmasının nedeni, seçmen iradesinin her şeyin üzerinde olduğu söylenerek mühür meselesi geri plana itilmişti. Şimdi seçmen iradesinin her şeyin önünde gelmesi ilkesi bir kenara bırakılarak sandık heyetiyle uğraşılıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Kaldı ki sandıklar YSK'nin onayından geçiyor. YSK'nin onayladığı hususun geri dönülüp bir daha tartışılması seçim güvenliğini tehlikeye düşürüyor."

AK Parti YSK üyesinin, İstanbul seçimlerinde CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanlarının kamu görevlisi olmadıkları halde sandık başkanı ve üyesi olarak atandıkları şeklindeki itirazının sorulması üzerine de Öztrak, bunun çok komik olduğunu belirtti.

Seçim kanunun ilgili maddesinin son fıkrası çerçevesinde yeterli kamu görevlisi bulunmaması halinde o bölgedeki itibarlı kişilerin sandıklarda görevlendirilmesine ilişkin düzenleme olduğunu hatırlatan Öztrak, "Sandıklarda sadece belli bir bankanın ki o banka CHP'nin bankası değil, biz orada sadece yönetimde Atatürk hisselerinin korunması için bulunuyoruz. Bin defa anlattık ama maalesef bunu anlamamakta, sürekli gündeme getirmekte iktidar partisi ısrar ediyor ve komik duruma da düşüyorlar." yanıtını verdi.

Öztrak, Adana Büyükşehir Belediyesinin Trabzon'un Şalpazarı ilçesine daha önce hibe ettiği greyderi geri istediği yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine, bu konunun toplantıda tartışıldığını söyledi.

Hangi partiye oy verirse versin yaklaşımlarının vatandaş odaklı olduğunu dile getiren Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun greyderin geri çağrılmaması talimatı verdiğini bildirdi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın hukukla ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine de Öztrak, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusunda çok ciddi bir erezyon yaşandığını biz uzun zamandır söylüyorduk. Şimdi görebildiğim kadarıyla bu konuda hukuk camiasında üst düzeyde görev yapmış insanlar da bu görüşü tekrarlamaya başladılar. Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı meselelerin temelinde yatan en önemli sebeplerden bir tanesi hukuk devletinin aşırı yıpratılmasıdır." görüşünü paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıdaki sanığa sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartı uygulandığının hatırlatılması üzerine Faik Öztrak, "Çok ilginç bir süreci yaşıyoruz. Adam yumruğu atarken sağlıklı ama gözaltına alınırken sağlık gerekçesi gösterilerek tutukluluk hali kaldırılıyor. Ben açık söyleyeyim, bütün dünyanın gözü önünde büyük bir rezalet yaşanıyor. Nedir o el öpmeler, tebrikler? Türk demokrasisinin köküne kibrit suyu ekmeye çalışıyorlar ama buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

MHP'den saldırı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalnız bırakıldığı yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatılması üzerine ise Öztrak, "Orada genel başkan yardımcılarımız var. Orada TBMM Başkanvekilimiz de var, orada genel başkanımızın korumaları da var. Orada Genel Başkanımızın danışmanları da var ve her türlü fiili girişime karşı da Genel Başkanımızı koruyorlar, orada devlet yok." dedi.

Faik Öztrak, MHP'nin "orada bizim arkadaşlarımız vardı, şöyle yaptı, böyle yaptı" şeklindeki açıklamalarında ısrar etmesi durumunda, bunun suçluların telaşı içinde olduklarını düşündüreceğini söyledi.

- İl Başkanlarından destek ziyareti

Öte yandan CHP Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanları da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinde bulundu.

Beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleriyle Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden il başkanlarının Çubuk'ta yaşanan olay nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundukları belirtildi.