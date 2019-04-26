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Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 26 Nisan 2019 17:23
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Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9460 5,9470 5,9420 5,9430
Avro 6,6380 6,6390 6,6320 6,6330
Sterlin 7,6440 7,6820 7,6300 7,6680
İsviçre Frangı 5,8060 5,7930 5,7940 5,8230
ANKARA
ABD Doları 5,9050 5,9750 5,9050 5,9650
Avro 6,5700 6,6600 6,5800 6,6500
Sterlin 7,5660 7,7620 7,5700 7,7430
Anadolu Ajansı
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