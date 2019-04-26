Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|26 Nisan 2019 17:23
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9460
|5,9470
|5,9420
|5,9430
|Avro
|6,6380
|6,6390
|6,6320
|6,6330
|Sterlin
|7,6440
|7,6820
|7,6300
|7,6680
|İsviçre Frangı
|5,8060
|5,7930
|5,7940
|5,8230
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9050
|5,9750
|5,9050
|5,9650
|Avro
|6,5700
|6,6600
|6,5800
|6,6500
|Sterlin
|7,5660
|7,7620
|7,5700
|7,7430
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