Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 401,00 lira'dan işlem gördü
|26 Nisan 2019 17:25
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 artışla 246,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 401,00 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 yükselişle 246,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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