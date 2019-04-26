Düzce'nin otları festivalde tanıtıldı

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivali" başladı.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen festival kapsamında Anıtpark Meydanı'nda kurulan stantlarda kent genelinde yetişen otlar sergilendi. Hazırladıkları ürünleri sergileyen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin emek ve yürek festivali olduğunu söyledi.

Festival alanında maddiyata dayanan hiçbir şeyin olmadığını aktaran Dikmen, şöyle konuştu:

"Kadınların emeği, kadınların yüreğiyle bu festivalin beşincisini düzenliyoruz. Hakikaten çok hoş oldu, tarihten gelen bereketi burada buluşturduk. Hem tarihe hem bugüne sahip çıktık, onun için bizim festivalimiz biraz farklı."

Alandaki 145 stantta yöresel lezzetlerin tanıtıldığını aktaran Dikmen, "Şu an 40'ın üzerinde otun yemeği, böreği, çorbası, tatlısı, içeceği var. Her türlü ottan işlenen el emekleri var. Dağlardan, ovalardan, sayısını tutamayacağımız otları getirdik. Biz bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Festivalde çeşitli yarışmaların da yapılacağını belirten Dikmen, vatandaşları festivale davet etti.

Festival, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.